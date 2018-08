6 Horas de Silverstone Fernando Alonso: «Todo huele a champán y eso es algo que me gusta» «Siempre parece más fácil de lo que es desde fuera», explica el asturiano tras su tercera victoria en el Mundial de Resistencia (WEC)

Fernando Alonso, que reforzó su liderato en el Mundial de resistencia (WEC) al ganar, junto al suizo Sebastien Buemi y al nipón Kazuki Nakajima, a bordo de un Toyota, las Seis Horas de Silverstone, declaró a EFE este domingo en el citado circuito inglés que es «bonito volver a ganar», que «todo huele a champán» y que eso es algo que le «gusta».

«Claro que es bonito volver a ganar. Van tres victorias ya este año, cogemos con mucho gusto ésta. Es otro trofeo que nos llevamos a casa; saboreamos el champán. Todo huele a champán, la gorra, el reloj... todo», comentó un exultante Alonso tras ganar de nuevo en Silverstone, donde ya había logrado, en 2006 y 2011, dos de las 32 victorias que gracias a él cuenta España en la Fórmula Uno.

«Y no paro de olerlo, hasta esta noche o mañana por la mañana, cuando me levante, no dejaré de oler hasta la correa del reloj, porque es algo que me gusta», declaró el doble campeón mundial asturiano de Fórmula 1 tras conseguir a bordo del Toyota TS050-Hybrid número 8 su tercera victoria en las tres pruebas del certamen disputadas hasta la fecha.

«Siempre parece más fácil de lo que es desde fuera, por unas prestaciones dominantes como las que tenemos; pero luego, a la hora de la verdad hay que ejecutar todo como te dicen, conducir durante seis horas con tráfico y al límite, gestionando al límite el coche híbrido, los neumáticos... muchas cosas que pueden salir mal; e intentamos que sean las menos posibles», manifestó Alonso tras ganar las Seis Horas de Silverstone.