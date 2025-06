William González Guevara, premiado por su reportaje sobre las falsificaciones de Rubén Darío en ABC Cultural

Un formidable reportaje de William González Guevara sobre las falsificaciones de manuscritos de Rubén Darío en Nicaragua, que fue portada de ABC Cultural el 4 de mayo de 2024, obtuvo el premio Francisco Valdés de periodismo al mejor reportaje publicado en España por un estudiante. El joven periodista, de origen nicaragüense y afincado en España, cumplía un periodo de prácticas en nuestro periódico cuando escribió esta cobertura, titulada 'La mayor falsificación de la historia de la poesía', que obligó a universidades tan reputadas como Harvard y Arizona, donde fueron a parar las falsificaciones, a modificar los índices de sus archivos.

En su discurso de aceptación del galardón, durante una ceremonia celebrada en Don Benito, William González Guevara narró brevemente los seis meses de trabajo concienzudo, «milimétrico», con el que pudo poner en pie las pruebas y testimonios que hicieron posible el reportaje premiado. Confesó que recibió «ingentes intimidaciones directas de la dictadura. Y -añadió- no lo niego: tuve miedo y quise desfallecer mientras escribía». Por eso mismo tuvo especial cuidado en cuidar a sus fuentes, «pues un paso en falso o una línea mal calculada (por muy increíble que parezca) para ellos significaría cárcel, tortura o muerte».

Según aseguró, «pasado un año comprendí que la insistencia de la Dictadura Orteguista en querer liquidar nuestro reportaje se debía a que habíamos roto con una vía más de lavado de dinero del actual gobierno nicaragüense». La alocución de este joven y brillante periodista fue también una defensa de la palabra y la libertad: «Si hay algo que define esta exclusiva es que ha servido para incomodar a una dictadura. Y es que los autócratas le temen al poder que tiene la palabra. Simplemente, porque no pueden controlarla. A pesar de la presión que me llegaba desde Centroamérica, seguí trabajando. Me dejé el alma en este reportaje».

El hecho de haber logrado la portada de ABC Cultural siendo becario le movió a expresar un profundo agradecimiento a ABC y a su director, Julián Quirós. Y también, como no puede ser de otro modo, a reivindicar la dignidad de los que empiezan en el periodismo con fe en la importancia del oficio: «Becario es una palabra muy triste, huérfana y desoladora. No conoce de leyes, pero sí de desigualdades (un millón de aprendices no cobraron nada el año pasado). La palabra becario es angustiosa. La pronuncias y, al salir de tu boca, no sabes si estás engañando al Estado, al mutilado Estatuto del Becario o a los miles de sinvergüenzas regados por toda España que se han aprovechado (y aprovechan) de la ilusión de los aprendices. Por lo tanto, este premio se lo dedico a ellos. Me lo dedico a mí. No somos migajas periodísticas programadas para escribir artículos SEO con el fin de aumentar las visitas en la web del periódico. Me niego a respetar esa idea que nos están imponiendo. También servimos para destapar un fraude, realizar un reportaje de investigación de calidad o una entrevista rigurosa», concluyó.

Entre los premiados de esta XXVI convocatoria figuraban Lorenzo Milá (premio Santiago Castelo, en memoria del subdirector de ABC) y Luis Miguel Fuentes, columnista de 'El Independiente', por un artículo de homenaje a Victoria Prego. El Francisco Valdés fue constituido en 1998 en recuerdo del ilustre escritor nacido en esta localidad extremeña. En esta edición el premio ha sido entregado junto a otro reconocimiento, el premio Santiago Castelo, que reconoce «el bagaje profesional, calidad personal, compromiso con el periodismo y defensa de las libertades».