El torero Rafael de Julia se retira de los ruedos por un trastorno alimenticio: recuperar al hombre es lo primero

Rafael de Julia ya está en manos médicas, ya está en el proceso de recuperarse. De recuperar al hombre, que es lo primero, porque el toreo ya lo lleva dentro -fantástica su tarde del pasado septiembre, en la que acaparó titultares- y sólo es cuestión ... de paciencia, de tiempo y de ciencia. La de los especialistas que velan desde la aciaga tarde de este mes de marzo por el madrileño. Los doctores y su entorno, desde su mujer, su hija y su hermano a su apoderado, pendientes en todo momento de él.

Para los que sólo andan preocupados de si toreará o no el dos de mayo, la respuesta es «no». Como el equipo del torero ha trasladado en un comunicado que ya tiene la empresa de Las Ventas. «Comunicamos que el matador de toros Rafael de Julia deja de torear por tiempo indefinido com consecuencia de su estado de salud», dice el texto.

Para los que rumorean y rumorean con esto o aquello, para los que sueltan de todo en las redes, para los que faltan al respeto, las primeras valoraciones hacen sospechar de «un trastorno alimenticio», algo que los especialistas dicen que es menos común en varones de 45 años, pero que también pasa. Claro que no hay quién esté a salvo de la cornada de la salud mental. No olvidemos que hablamos de toreo, una forma de vida en la que son muchos los miedos que desfilan por la mente, desde el miedo al fracaso, el miedo escénico de no verse bien ni con el vestido de luces, al miedo a la cornada... En las próximas semanas, informarán «a toda la afición y seguidores de su evolución y cuadro clínico».

El propio Andrés Roca Rey, la máxima figura del momento, con el peso de la responsabilidad y toda la presión que ello conlleva, reconocía hace una semana en ABC que necesitaba ayuda psicológica. Y antes lo hacía Morante de la Puebla, con un grave trastorno disociativo que lo ha mantenido apartado de los ruedos más de 200 días, pero contra el que lucha: ya ha regresado a las arenas con toda su torería, como se vio en Moralzarzal.

Como se verá en Rafael de Julia cuando los médicos y el torero lo crean conveniente. Muchas veces se necesita tocar fondo para remontar el vuelo. Le pasa al común de los mortales, le pasa a seres tan especiales como los toreros. Porque no olvidemos que su sangre también es mortal y rosa. De Julia ya se ha puesto en el camino, un camino con la luz de esa niña de siete primaveras que abraza al «papá». Lo primero, el hombre; para torear ya habrá tiempo. Las plazas no desaparecerán. Y «el torero sigue vivo, su llama no se ha apagado y sigue soñando con volver a vestirse de luces». Con volver a sentir.

«Han sido y siguen siendo innumerables las muestras de preocupación, cariño y apoyo recibidas. ¡Gracias!», destaca el comunicado. Adelante, TORERO.