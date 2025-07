Sexto encierro de San Fermín 2025, en directo: heridos, ganadería y última hora de Pamplona hoy

Sigue en directo el sexto encierro de San Fermín, con la última hora de lo que ocurra en Pamplona hoy.

Es sábado y se nota en la afluencia de gente por las calles, que esta madrugada no han conocido el silencio. Voces roncas, cánticos, litros de alcohol... Y, para los corredores, descanso. Aunque hoy nadie conciliase el sueño. Los toros de Escolar son impredecibles y los mozos se preguntan si este año alguna también se dará la vuelta en Santo Domingo sembrando el desconcierto. Es la novena comparecencia de la divisa de Lanzahita y en los corrillos se habla del debut de los grises en 2015 y de aquel escolar que ni siquiera corrió el encierro y tuvo que ser trasladado a la plaza en un camión. Informa: Rosario Pérez

Hoy se corren toros de José Escolar, una ganadería de encaste santacoloma que no ha sido nada fácil en todas sus intervenciones en la Feria del Toro. Bien sea por cogidas o por el comportamiento especial de los astados, los de Escolar han protagonizado siempre encierros, cuando menos, complicados.

No cabe un alfiler en la Cuesta de Santo Domingo, como tampoco en Estafeta. Todo el mundo está en Pamplona para disfrutar de sus sanfermines

El 12 de julio de 1958 un toro de Miura quedó rezagado de la manada y no había forma de hacerlo avanzar hacia la plaza. Al final, con la ayuda de un perro pastor el toro llegó a los corrales. Más de media hora costó encerrar al díscolo astado de Miura, por lo que aquel encierro se se considera el más largo.

Algunos abren sus paraguas para no mojarse, mientras que los más valientes aguantan estoicos mirando al cielo como pidiéndole que pare

Esperemos que no haga falta, pero el equipo sanitario está ya preparado con 16 ambulancias a lo largo del recorrido.

Los cohetes que se lanzan cada mañana de fiesta en Pamplona no se disparan de forma aleatoria, al contrario. Todos obedecen a la situación que se vive en el encierro en cada momento.

Los corredores saben que estos toros son de reacciones imprevisibles. Están muy pastoreados y corren sin problemas por las mangas del campo, entre bueyes y caballos, por lo que no deben confiarse de los astados que en más de una ocasión se han girado

Los toros muy nobles no hacen derrotes sobre los mozos