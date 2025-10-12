Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Morante se corta la coleta en Las Ventas

toros

¿Qué vamos hacer sin ti, Morante de nuestras vidas?

Morante de la Puebla se corta la coleta en el centro del ruedo de Las Ventas tras tres décadas de toreo y misterio

Y el dios Morante miró a la muerte y se cortó la coleta antes de tocar el cielo de Madrid

Morante se corta la coleta en Las Ventas y la enseña al público
Morante se corta la coleta en Las Ventas y la enseña al público EFE
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 12 de octubre de 2025 pasará a la historia como el día en que se retiró de los ruedos José Antonio Morante Camacho, 'Morante de la Puebla'. En torno a las 19:30 horas del 'Día de la Hispanidad', la plaza de toros ... de Las Ventas de Madrid ha sido testigo del los primeros segundos del sentimiento de orfandad que está experimentado todo aficionado al noble arte de Cuchares. Una emoción que ha recorrido los cuerpos de todos los estamentos del toreo al ver al genio cigarrero cortarse la coleta entre lágrimas, despidiéndose así del mejor de todos los tiempos -al menos que este joven periodista haya visto-.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app