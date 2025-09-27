Cartel de ilusión
SE percibía ayer en el ambiente la ilusión por vivir una tarde con un cartel joven y rematado. La demandada renovación de toreros parece que empieza a ser un hecho.
David de Miranda se siente a gusto y ganador en un terreno prohibido para muchos ... toreros, donde dicen que el suelo quema y el vaho del toro llega a los muslos de los toreros.
El depósito del valor marcará el recorrido de este torero que ha ilusionado a mucha gente, torero de Huelva con aires sanluqueños.
La elegancia y exquisito corte de Juan Ortega volvió a enganchar con Sevilla, si es verdad que cuando cerraba al quinto y mejor toro de la corrida de victoriano pegó un extraordinario muletazo con la mano izquierda. ¿Qué habría pasado si Ortega le llega a ligar una seria de seis y el de pecho como ese?
Pablo Aguado hace sentencia la frase de que se torea como se es. Natural, puro, sin impostar nada. Con categoría y señorío (precioso detalle con su picador). A todo esto sumó disposición y arrojo en una tarde en la que toreó con el capote de forma extraordinaria.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete