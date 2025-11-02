Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere a los 85 años Rafael de Paula, leyenda del toreo
Urgente
El PP aplaza a este lunes la decisión sobre Carlos Mazón

Rafael de Paula, el palo cortado del toreo

TOros

Se lleva a la tumba la quimera de la tauromaquia: la potencia indómita derrotada ante la fragilidad de un cuerpecito cogido con alfileres

Jerez y el toreo dan su último adiós al maestro Rafael de Paula: «Su legado será eterno»

Muere a los 85 años Rafael de Paula, leyenda del toreo

Rafael de Paula
Rafael de Paula M. Herce
Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al entrar una tarde en Vistalegre, le preguntó un periodista: «¿Cómo está usted, maestro?». Y el gitano le contestó un vaticinio: «Estoy bien, pero en cualquier momento me puedo caer de culo». La cabeza le ha estallado en su soleá de Jerez y ... la quimera de Rafael Soto Moreno, el niño de la Paula, ha dado su último gemido de bronce. Se lleva a la tumba la quimera de la tauromaquia: la potencia indómita derrotada ante la fragilidad de un cuerpecito cogido con alfileres. El toreo es exactamente eso que representaban las rodillas siete veces rotas de Rafael: un huracán que no puede con una hojilla de papel. Una tromba amainando en ese capote que hace seis siglos trajeron los calés en una caravana. Parar el destino con un pañuelito y transformarlo en belleza. Parar la vida. Parar. Inmortalizar la muerte, que es el sanctasanctórum de la gitanería.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app