Jerez y el toreo dan su último adiós al maestro Rafael de Paula: «Su legado será eterno»

Jerez y el mundo de la tauromaquia lloran la pérdida de Rafael de Paula, uno de los últimos genios del toreo. El diestro ha fallecido este domingo 2 de noviembre a los 85 años de edad en su domicilio por causas naturales y su ... fallecimiento levanta irremediablemente con el transcurso de los minutos el pésame de muchísimas personalidades relacionadas con el mundo de la fiesta, y también de otras instituciones de todo tipo que como tantos buscaban entender la altura de un torero como lo fue el jerezano: de época.

En este mismo sentido, ha sido la alcaldesa del municipio gaditano, la popular María José García Pelayo, la primera en escribir un tuit en la red social X en la que lamentaba la pérdida de quien ya era una de las firmas más importantes de Jerez en toda su historia y uno de los genios inconfundibles dentro y fuera de cualquier plaza. De Paula fue uno de los tantos 'hijos' artistas que concibió el vientre materno de Santiago, una de las grandes cunas de la bulería andaluza, como lo fueron José Mercé, Diego Carrasco, Fernando Terremoto, Manuel Soto o El Niño Gloria, entre tantos otros. A esa nómina exclusiva de la cultura jerezana se sumó Rafael de Paula, uno de esos elegidos que elevó el arte del toreo desde los años 60 hasta su retirada oficial, ya en el 2000, pese a sus regresos intermitentes.

El cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda.



Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo.



Mi pésame a su familia, amigos y a toda la afición. Su legado será eterno. pic.twitter.com/aSXUxERyqb — María José García-Pelayo (@MJGarciaPelayo) November 2, 2025

«Genio», «figura», «torero»: De Paula

«El cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda», es lo que ha escrito la alcaldesa de Jerez, la tierra que vio nacer y ahora fenecer al maestro. «Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo», agrega en ese sentido la primera edil, que da «su pésame a su familia, amigos y a toda la afición. Su legado será eterno».

Otra de las reacciones más rápidas en dicha red social la protagoniza la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, en la que tantas veces toreó. «Desde Las Ventas lamentamos profundamente la muerte de Rafael de Paula», escriben en su perfil oficial, tildando al matador jerezano como «una de las figuras más personales y artísticas del toreo. Su elegancia e inspiración dejaron huella en nuestra plaza. Descanse en paz», apostillan.

Al hilo de todo ello, la cuenta de X de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, que encabeza Mercedes Colombo, también mostraban su más sincero pésame a su familia. «Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Rafael de Paula, figura imprescindible del toreo y referente cultural de nuestra tierra. La delegada del Gobierno traslada su cariño a sus familiares, amigos y a toda la afición que llora su pérdida», precisaban.