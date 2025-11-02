Suscríbete a
Muere a los 85 años Rafael de Paula, leyenda del toreo
Génova ve el adelanto electoral en Valencia, pero le falta el candidato

Jerez y el toreo dan su último adiós al maestro Rafael de Paula: «Su legado será eterno»

Personalidades del mundo de la tauromaquia y otras voces aluden al «genio» jerezano, fallecido este domingo a los 85 años

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Jerez y el mundo de la tauromaquia lloran la pérdida de Rafael de Paula, uno de los últimos genios del toreo. El diestro ha fallecido este domingo 2 de noviembre a los 85 años de edad en su domicilio por causas naturales y su ... fallecimiento levanta irremediablemente con el transcurso de los minutos el pésame de muchísimas personalidades relacionadas con el mundo de la fiesta, y también de otras instituciones de todo tipo que como tantos buscaban entender la altura de un torero como lo fue el jerezano: de época.

