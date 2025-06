Emilio de Justo, tres orejas y Puerta Grande en Algeciras

Abrió plaza Emilio de Justo, que sustituía al lesionado Talavante, y lo hizo ante Viñero, un toro de preciosa lámina, negro burraco, al que lanceó de salida con cadencia y suavidad jugando los vuelos con las muñecas. De trámite el puyazo dada la justita fuerza que anunciaba el de La Palmosilla y acto seguido Emilio repitió a la verónica con el mismo aire. Excelente y templado son tuvo Viñero por el pitón derecho por el que Emilio lo cuajó casi a placer, con gusto y componiendo vertical pero ajustando la cintura. La transmisión que no tuvo la faena la ganó en calidad y suavidad. Buena estocada y primera oreja de la tarde que pasea el diestro.

Borja Jiménez, que hacía su presentación en Las Palomas, recetó un manojo de verónicas tan intensas y hondas como vibrantes ante la repetición en las acometidas de Rescoldito. No quiso castigarlo en varas para ganar en duración de faena, que inició con una improvisada serie por naturales cuando iba a brindar y se le vino el de La Palmosilla. Casi toda la faena fue por el pitón izquierdo, que fue por el que más clase y recorrido tuvo. Muy sentido y con muchas ganas anduvo Borja, series largas hasta apurar al límite las fuerzas de este Rescoldito. Firmó con una estocada y al borde de usar el verduguillo se echó. Hubo petición no atendida y recogió una ovación.

La actuación de David de Miranda, sustituto de Marco Pérez, vino cargada de valor y entrega. Apenas sin lucir en un ajustado recibo, el quite capote a la espalda fue para disparar los nervios de cualquiera, tan apurado que recibió una espeluznante voltereta al resultar encunado cual forcado entre los pitones de la que salió sin consecuencias. Acabó metido entre los pitones llegando a poner la plaza en pie. Se tiró a matar literalmente entre los pitones y paseó una merecida oreja.

El cuarto de la tarde fue repetidor y pronto en la muleta de Emilio de Justo, aunque no se despegaba de los vuelos de la muleta, incluso reponiendo en ocasiones. Emilio lo bordó al natural de nuevo por el lado derecho, donde se le ve muy agusto; corte de torero clásico que disfrutó por esta via e hizo vibrar a los tendidos. Remató la faena flexionando rodillas con enorme gusto. Labor tan artística como técnica culminada con una estocada entera y premiada con las dos orejas que paseó en triunfo.

Y no hubo quinto malo, Apreciado fue bravo en la muleta de un Borja Jiménez incuestionable y tan bravo o más que el toro. Brindó al maestro Francisco Ruiz Miguel una superior faena en la brillaron por un lado la embestida humillada, con transmisión, clase y enrazada de Apreciado con el toreo de manos bajas, largo, hondo, templado y cargado de gusto de Borja. Series por ambos pitones enroscándose por momentos al toro en la cintura y es que cuando los toreros están en momentos así, no se les escapa una situación como esta. Finalizó con unas manoletinas ajustadísimas y la estocada cayó trasera y algo tendida. El público pidió enloquecido la segunda oreja para Borja y el presidente, que las concedió fácil en el cuarto, no vio oportuno conceder la segunda en este. En consecuencia, Borja paseó una, dio dos vueltas al ruedo y la bronca posterior al palco fue monumental.

Mirlito, sexto de la tarde, fue devuelto por su aparente flojedad, en su lugar salió Cartonero, un toro con presencia y 580 kgs al que recibió David de Miranda cambiándole los terrenos para meterlo en el capote. Acometió con todo al caballo y el puyazo fue de gran ovación a pesar de acabar derribado. Cándido Ruiz y Fernando Sánchez firmaron un gran tercio de banderillas.

Comenzó por estatuarios que tuvieron su carga de intensidad pero el toro fue planteando complicaciones que hicieron inviable el lucimiento que pretendía David. Certera aunque algo caída la estocada al segundo intento y ovación para el diestro que bastante tuvo con pasaportar a este sexto bis.