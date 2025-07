Séptimo encierro de San Fermín 2025, en directo: heridos, ganadería y última hora hoy

Sigue en directo el séptimo encierro de San Fermín, con la última hora de lo que ocurra en Pamplona hoy.

Mañana fresquita y soleada en Pamplona, 15 grados. De momento, la lluvia, a pesar de la previsión, ha dado un cuartelillo y no hay rastro de ella.

No cabe ni un alma en la plaza de toros, que disfruta como niños de la fiesta que hay montada.

De los heridos de ayer, tan solo una persona permanece ingresado en el Hospital Universitario, ya que sufrió una herida por asta de toro, que aunque no fue penetrante le provocó una herida en el abdomen por la que requirió cirugía

Comienzan a notarse las caras de cansancio en la gente. No ha habido noche de tanta algarabía como la de este sábado. Cánticos a todo pulmón. Temas variados, mucho romance de sábado noche..."¡Alto, policía del amor! Tarjeta roja". A Bruno Pardo le daría para una columna. Y cada cien metros: "Que poto, que poto". Informa: Rosario Pérez

El público de la plaza de toros no solo se divierte con la música, sino también con la Kiss Cam que llena de amor los tendidos

Los mozos van andando hasta sus posiciones del recorrido y entre ellos casi no hay hueco, lo que hace que el encierro se complique. Habrá que tener mucho cuidado y ser responsables para que no haya ningún percance

Y como no hay dos sin tres, los mozos entonan por tercera vez los tradicionales versos. ¡Estamos a nada!

Los mozos se intentan acercar a los toros que no hacen amago de derrote en Estafeta

Encierro a una velocidad trepidante, con varios momentos tensos, esperemos que los contactos que ha habido de los toros con los mozos no hayan sido penetrantes

Conectan con la señal de RTVE para sumarse al cántico mientras llegan los que no corren los toros con la Monumental pitada de siempre mientras los dobladores, benditos sean, tratan de poner orden en aquel caos. Volteretas, selfies y hasta gorros de Navidad. Informa Rosario Pérez