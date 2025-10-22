Roca Rey y su hermano Fernando culminan su relación de apoderamiento

«Este año ha tenido un sentido muy especial para mí. Fernando y yo crecimos soñando con llegar juntos hasta aquí, y poder hacerlo realidad ha sido una de las mayores satisfacciones de mi vida. Compartir la temporada de mi décimo aniversario con mi hermano ... fue un regalo que nos debíamos desde hace tiempo. Vivimos cada tarde con la ilusión de los comienzos y con la serenidad que da el camino recorrido. Hoy cierro esta etapa con gratitud, con orgullo y con un profundo respeto por todo lo que juntos hemos construido». Con estas sentidas palabras comienza el comunicado de figura limeña donde anuncia el fin de la relación de apoderamiento con su hermano, mucho más que una relación de apoderamiento. Un lazo de sangre que permanece.

Y sigue la nota: Concluida la temporada europea 2025, Andrés Roca Rey y su hermano Fernando dan por finalizada la etapa que ambos acordaron vivir juntos, cumpliendo así una promesa que se hicieron hace años. Lo que comenzó como un sueño compartido se convirtió en una experiencia que los ha unido más allá del ruedo y que deja una huella imborrable en la trayectoria del torero. Roca Rey continuará ahora su temporada americana, con su próxima cita el 2 de noviembre en Lima, donde estoqueará seis toros en solitario, cumpliendo así otro de los hitos más esperados de su carrera.

