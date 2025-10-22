Suscríbete a
Roca Rey y su hermano Fernando culminan su relación de apoderamiento

La gran figura peruana conmemorará su décimo aniversario de alternativa con seis toros en Lima, un acontecimiento que ha desatado máxima expectación

Andrés Roca Rey sale a hombros en Valencia
Andrés Roca Rey sale a hombros en Valencia

ABC

Madrid

«Este año ha tenido un sentido muy especial para mí. Fernando y yo crecimos soñando con llegar juntos hasta aquí, y poder hacerlo realidad ha sido una de las mayores satisfacciones de mi vida. Compartir la temporada de mi décimo aniversario con mi hermano ... fue un regalo que nos debíamos desde hace tiempo. Vivimos cada tarde con la ilusión de los comienzos y con la serenidad que da el camino recorrido. Hoy cierro esta etapa con gratitud, con orgullo y con un profundo respeto por todo lo que juntos hemos construido». Con estas sentidas palabras comienza el comunicado de figura limeña donde anuncia el fin de la relación de apoderamiento con su hermano, mucho más que una relación de apoderamiento. Un lazo de sangre que permanece.

