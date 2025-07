Quinto encierro de San Fermín 2025, en directo: heridos, ganadería y última hora desde Pamplona hoy

Sigue en directo el quinto encierro de San Fermín, con la última hora de lo que ocurra en Pamplona hoy.

Los servicios de limpieza se afanan por dejar las calles de Pamplona como los chorros del oro, no solo por higiene, sino por seguridad de cara al encierro

Es viernes y se nota. No solo ha subido la temperatura en el termómetro, también en el ambiente. Cazar un buen sitio cerca del vallado para ver el encierro es para madrugadores o espabilados. En la plaza debuta Kimbabá y la masa mueve caderas. Informa: Rosario Pérez

Y no con la escoba, sino con su presencia. Revisa portales y puertas, y no deja a nadie en las calles del centro histórico, tan solo los mozos que participen en el encierro pueden quedar y en sus puntos de partida

Y con esa estampa de nobleza que es la misma de Tudela hasta el Roncal, la jota nos hace soñar: 'No te vayas de Navarra'. Informa: Rosario Pérez