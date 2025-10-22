Suscríbete a
Pasión por Dolores Aguirre: «¡En mi casa no se toca un toro!»

José Pardo estrena en cines un documental basado en 'Palabra de ganadera', un libro de Eneko Andueza, donde se recorre con potentes imágenes y testimonios el camino de la llamada dama del hierro del campo bravo

Damián y Dolores, la tormenta perfecta en Bilbao

Fotograma del documental 'Dolores Aguirre, pasión por el toro'
Fotograma del documental 'Dolores Aguirre, pasión por el toro' ImpulsaTV
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Madrid

Herrado a fuego con la N, el círculo y la corona, 'Dolores Aguirre, pasión por el toro' vio la luz el pasado fin de semana en los cines del Palacio de Hielo, en un estreno que despertó gran expectación al reclamo de una ganadera ... de leyenda. No era ciencia ficción, era un documental tallado en la verdad de Dehesa de Frías, donde pastan los de Dolores, donde la llamada dama de hierro del campo bravo encontró el latido de su vida.

