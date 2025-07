Octavo y último encierro de San Fermín 2025, en directo: heridos, ganadería y última hora desde Pamplona hoy

Sigue en directo el octavo y último encierro de San Fermín, con la última hora de lo que ocurra en Pamplona hoy.

El público de la Monumental canta a ritmo de ranchera, 'El Rey'. La alegría no decae a pesar de que es el último día, hay que aprovechar hasta el último segundo

Todavía quedan horas hasta el 'Pobre de mí' y, por ello, la gente no se ha quedado en casa y ha salido para apurar al máximo lo que queda de estos sanfermines 2025.

Esto es un no parar, con sincronización de cirujano: ya está en la arena la banda popular fundada por el maestro Bravo amenizando la previa al último encierro de 2025. Informa: Rosario Pérez