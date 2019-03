Doña Elena: «Quiero dedicar el premio Mujer y Tauromaquia a la Condesa de Barcelona» La Infanta se refirió a la afición heredada de su abuela y Don Juan Carlos, que recibió una ovación de gala en la velada de San Isidro

No había estrella mayor que Santiago Abascal en la gala de presentación de los carteles de San Isidro. Aficionados, toreros y ganaderos no paraban de hacerse fotos y selfies con el líder de Vox... Hasta que apareció Don Juan Carlos, acompañado de Doña Elena, Felipe Juan Froilán y Federica. Ovación de gala al Rey, al Rey de los toros, con una señal en la cara, al parecer, tras una intervención.

Los profesionales y aficionados que abarrotaban el ruedo de Las Ventas se pusieron en pie para dar la bienvenida a Don Juan Carlos, por su apoyo incondicional a la Tauromaquia.

Después de la actuación de un coro infantil con «A tu lado» y un «Soy español» que desató espontáneos aplausos, los periodistas José Ribagorda y Elena Salamanca hicieron entrega de los premios Plaza 1.

Asprona, de Albacete, fue galardonada por el premio Tauromaquia y Solidaridad. Su representante, Lucio Gómez, comenzó deseando una pronta recuperación a Enrique Ponce. Ricardo Gallardo, propietario de Fuente Ymbro, recibió el trofeo a la mejor ganadería: «Estoy muy contento y doy las gracias a todos los que componen la ganadería. Le diré cuál es el misterio (de tanto triunfo): los rezos de mi mujer, que lleva un año rezando».

Los aplausos sonaron con fuerza cuando Juan José Padilla subió a recibir el premio a la Trayectoria Taurina, de manos de Santiago Martín «El Viti». Emoción a raudales de los viejos aficionados, que recordaban glorias pasadas. Eterna la ovación y el abrazo entre ambos toreros. «Su Majestad, Alteza, empresarios, profesionales, empresarios, amigos, quiero daros las gracias por un premio que creo no merecer pero que con orgullo recibo. Porque dentro y fuera de los ruedos he sentido emociones que jamás podría sentir. Este premio es para Paco Ureña, que ha demostrado que nunca está todo perdido, que con esfuerzo, tenacidad y disciplina todo se puedo conseguir. Tambien a Ponce, espejo y referente para todos los toreros. Está en momentos duros y quizá esté reconociendo ahora que el sufrimiento forma parte de la gloria. Será pronto cuando la saboree. Maestro, pronta recuperación».

«El respaldo de una institución como la Casa Real es importante, heredera de la afición de Don Juan Carlos, defiende sin complejos, con arrojo y valentía el arte de la tauromaquia», fueron las palabras dedicadas por Ribagorda para dar a conocer el premio Mujer y Tauromaquia para Doña Elena. La Infanta recibió el premio de manos de la rejoneadora Lea Vicens. «Qué nervios, Majestad, autoridades, quisiera agradecer de corazón este premio por mi apoyo a este noble arte, con el que he disfrutado en numerosas tardes y especialmente en este impresionante coso que hoy nos alberga. Es un honor. Me considero, como todos vosotros, una gran aficionada, buena parte la he heredado de mi padre, el Rey, con quien comparto numerosas tardes de toros. Quiero hacer referencia a otra gran amante de los toros, mi abuela la Condesa de Barcelona, a la que quiero dedicar este galardón como mujer y gran aficionada que fue. Tambien tengo el orgullo de transmitir esta afición a mis hijos, igual que me lo transmitieron mi padre y mi abuela . Ya saben que siempre pondrán contar con mi apoyo a este genuino arte». Y terminó su brillante y ovacionado discurso deseando que «todos los aficionados podamos disfrutar de tardes de arte y buen toreo en esta magnífica plaza de toros de Las Ventas».