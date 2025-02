Corrida del Motín: mejor la ambientación goyesca que los flojos toros

Al día siguiente de la corrida goyesca de Ronda, la de Aranjuez. Forma parte de las Fiestas del Motín –este año suspendidas por la pandemia– que conmemoran la caída de Godoy: lo cuenta Galdós en uno de sus primeros ‘Episodios Nacionales’, ‘El 19 de marzo y el 2 de mayo’. Como primer Amotinado Mayor fue designado Camilo José Cela, en 1984.

Aranjuez es tierra de toros: allí pastaban los de la Real Vacada . Su plaza de toros, esta tarde engalanada, es del siglo XVIII, como las de Sevilla y Ronda: aparece en películas como ‘Hable con ella’ y ‘Blancanieves’.

Los toros de Zacarías Moreno, de encaste Domecq, que pastan en Chinchón y Guadalix de la Sierra, son pobres de cabeza, nobles, justos de fuerzas y casta. La generosidad de público y presidente concede tres orejas a Finito y a Daniel Luque, que salen en hombros; una al Fandi. Sin un mínimo de exigencia, los trofeos pierden gran parte de su valor.

Finito de Córdoba festeja ahora el 30 aniversario de su alternativa y acaba de indultar un toro de Fuente Ymbro en Cabra, la tierra de don Juan Valera. Traza excelentes verónicas de recibo en el primero, muy manejable, justo de fuerza, que tardea pero le permite muletazos sueltos de gran empaque, no una faena compacta. Mata con facilidad: oreja. El cuarto se llama ‘Africano’ pero no hay aquí ninguna alcaldesa que se rasgue las vestiduras. El toro flojea ya de salida. En banderillas, saluda Rafael Rosa. En el mismo centro, logra muletazos de buen estilo, deslucidos por las caídas del toro. Al final, torea tan a gusto como si fuera al carretón. Estocada corta trasera: dos orejas, a pesar del aviso, por los fallos del puntillero. Ha estado toda la tarde muy cómodo, con toros tan nobles y que aprietan tan poco.

Nunca ha variado El Fandi su estilo atlético y espectacular. Recibe con larga de rodillas y entusiastas verónicas al segundo, cerrado de pitones, muy justo de fuerzas. Aunque el toro tardea, banderillea con muchas facultades. Flaquea el toro y enseguida se para, desluciendo los voluntariosos muletazos. Así, no cabe la emoción. Entrando de lejos, mata a la segunda, atravesado. Capotea con variedad en el quinto, da espectáculo con los palos. En la muleta, el toro protesta, El Fandi tira de oficio y recursos pero la faena no cuaja. Mata rápido, no bien: sorprendente oreja.

Ahora mismo, Daniel Luque es uno de los diestros más en forma. Hace cinco días, le he visto jugársela de verdad, en Colmenar, con un toro complicado, también de Zacarías Moreno. El tercero, también cómodo de cara, acusa mucho un volatín; lo cuida Luque ya con el capote. Con gran facilidad, bien colocado, aprovecha sus justas fuerzas en muletazos de impecable técnica, aunque el toro protesta con gañafones. Con decisión, mata trasero: generosa oreja. El sexto se para enseguida, apenas lo pican, cae en banderillas. Logra Luque muletazos limpios, pausados, con un toro que no dice nada. Todo lo ha puesto Daniel. Mata atracándose de toro: aviso y dos orejas.

Con tan poco toro, todo disminuye, aunque el público festero premie con trofeos. No es ésta la Fiesta que apasionaba a Goya, el que firmaba sus cartas como ‘don Francisco el de los toros’. Tenía toda la razón.

Posdata. Me encanta que se televise la goyesca de Aranjuez pero no entiendo que no se pueda televisar la triunfal goyesca de Ronda. Me temo que no lo ha querido nunca la Real Maestranza, por creer que ese espectáculo único se devaluaría, en la tele. Creo que se equivocan: ayudaría a universalizarlo todavía más. ¿Es que no se puede televisar un acontecimiento por ser excepcional? Piensen en el fútbol: ¡todo lo contrario! Y se equivocarían los toreros si pusieran dificultades. Que en el mundo entero se hubiera podido ver en directo un espectáculo tan atractivo hubiera sido magnífico para la Fiesta.

CORRIDA DEL MOTÍN Domingo, 5 de septiembre de 2021. Corrida goyesca del Motín. Toros de Zacarías Moreno, cómodos de cabeza, nobles, justos de fuerza y casta. Finito, de gris plomo y azabache. Estocada (oreja). En el cuarto, estocada corta trasera. Aviso (dos orejas). El Fandi, de azul oscuro y azabache. Pinchazo y estocada atravesada (saludos). En el quinto, estocada defectuosa (oreja). Luque, de purísima y azabache. Estocada trasera (oreja). En el sexto, estocada. Aviso(dos orejas).