Cornada a David Mora en Socuéllamos

El peruano Joaquín Galdós y el venezolano Jesús Enrique Colombo cortaron hoy tres orejas y salieron a hombros en la localidad ciudadrealeña de Socuéllamos, una foto que no pudieron compartir con David Mora, que resultó herido por el segundo de su lote.

Mora es un torero admirable. Superar el trance en el que él se vio, primero consiguiendo salvar la vida, luego la pierna, y finalmente ser capaz de volver a enfundarse el terno de luces.

Hoy en Socuéllamos ha vuelto a ser herido; ha sido en la corva de la pierna derecha, en uno de sus varios fallos de colocación al quedar al descubierto y muy al hilo cuando lo pasaba al natural. El de Pereda, el mejor del festejo de largo, lo volteó e hirió. El bravo -y a veces poco ágil- torero madrileño se quedó en el ruedo hasta acabar de pinchazo y entera con el toro.

Antes había toreado de primor a la verónica, tanto a su primero como a su hiriente segundo, con esa personal forma de asomarse al balcón de la embestida que pasa por su barriga, con frecuencia más cerca de lo que él mismo pretende, algo que no ocurre con la muleta, tela con la que los trasteos no destacan - y hoy no ha sido excepción- por el ajuste.

Joaquín Galdós dio la cara con aplomo y firmeza ante un lote sin entrega -a pesar de la incomprensible vuelta al quinto bis-, y Jesús Enrique Colombo, anduvo bullidor en los tres tercios en el tercero de la tarde, y con poco que decir ante el deslucido sexto, al que pasó por los dos pitones más de lo que merecía, sin ton ni son.

Eso sí, con la espada, un cañón; a sus dos toros los partió con contundencia al primer intento, tirándose con una verdad que no abunda.

FICHA DEL FESTEJO.- Toros de José Luis Pereda/La Dehesilla, de desigual presencia. Faltos de casta y entrega en general, aunque nobles y con movilidad. Mejor el cuarto, que tuvo clase y fue encastado, a pesar de amagar con rajarse al final de faena de muleta. El quinto bis fue premiado con la vuelta al ruedo.

Al romperse el paseíllo se entregaron sendas placas en reconocimiento a Paco Arévalo y el matador Javier Vázquez.

Parte médico de David Mora: "Herida en el rombo poplíteo derecho, con trayectoria hacia dentro y ascendente de 10 centímetros. Pronóstico reservado".

La plaza registró un cuarto de entrada en los tendidos.