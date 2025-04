'TERF', la disputa 'trans' entre J.K. Rowling y los actores de Harry Potter llega a los escenarios

La defensa del sexo biológico por parte de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, le ha valido, además de amenazas de muerte y descalificaciones, la etiqueta de 'TERF', acrónimo de 'Trans-Exclusionary Radical Feminista' (en español, Feminista Radical Trans-Excluyente). Este término se utiliza, de forma despectiva, para describir a personas que consideran que el género debe estar basado exclusivamente en el sexo biológico y que, por ejemplo, como es el caso de la escritora, defienden la exclusividad de los espacios reservados a mujeres, como salas de hospital o baños públicos.

El próximo agosto, una obra precisamente llamada 'TERF', se estrenará en el Festival Fringe de Edimburgo, ciudad donde vive la escritora. Esta sátira, que narra los encontronazos del elenco de Harry Potter con Rowling por sus opiniones sobre las personas trans, fue rechazada por varios teatros antes de encontrar un hogar también en el Teatro Ian McKellen. Joshua Kaplan, el dramaturgo de 45 años detrás de la pieza, la describe como «la más provocadora en llegar al Fringe en años».

La obra ha generado controversia desde su concepción. Originalmente titulada 'Terf C***' en referencia a un 'hashtag' ofensivo utilizado por activistas trans contra Rowling, la producción ha enfrentado acusaciones de misoginia, especialmente en foros de internet como Mumsnet. Kaplan tuvo que ajustar el título debido a la polémica. «Mis amigos me siguen preguntando si estoy bien», comentó Kaplan a 'The Telegraph'. «El otro día, [el sitio web estadounidense de extrema derecha] Breitbart me llamó fascista progresista y defensor de la mutilación infantil. No importa cuánto intente mantener la narrativa limpia, la gente la malinterpreta deliberadamente».

'TERF' se centra en las relaciones entre Rowling y Radcliffe, Grint y Watson, así como en las relaciones entre los propios actores, para contextualizar la evolución de Rowling de una autora extremadamente privada a una figura pública polarizante. Kaplan busca comprender, no solo a la autora en sí, sino también las divisiones generacionales, políticas y socioculturales que han llevado el debate sobre los derechos de una comunidad históricamente marginada al centro de la discusión pública. «La comprensión no necesariamente conduce al perdón o incluso a la aceptación, pero casi siempre lleva a algún grado de compasión, o al menos, a no causar daño», añade Kaplan.

El dramaturgo insiste en que su obra no es un ataque a J.K. Rowling. «La escribí porque me fascinó la ruptura entre Rowling y los actores de Harry Potter, que saben que no serían quienes son sin ella», afirma.

Caricatura mordaz

La obra incorpora tuits reales del rifirrafe entre ambas partes, y es una caricatura mordaz de todos los protagonistas. «Tu generación trata la propaganda como si fuera evangelio, la opinión como si fuera un hecho, y dios no permita que alguien insinúe que tal vez arriba no es abajo, valientemente los silencian con difamaciones de 280 caracteres», dice el personaje de Rowling en una de sus líneas.

Además de los desafíos con el título, la producción ha tenido problemas con el elenco. Aunque algunos medios informaron que 90 actrices rechazaron el papel de Rowling, Kaplan aclara que esto no es cierto. «¡Empezamos el cásting hace sólo dos semanas!» dijo, y confirmó que ya han contratado a la actriz texana Laura Kay Bailey para interpretar a Rowling y a la australiana Trelawny Kean como Watson. La verdadera dificultad ha sido encontrar un actor trans para un personaje específico. «No es porque los actores trans teman por su carrera, sino porque temen por su seguridad», explicó el director y guionista.

Barry Church-Woods, productor de la obra y ex jefe de Venues and Companies en el Fringe, argumenta que el acoso y la persecución de artistas en el festival están empeorando. «El Fringe es conocido por ser un caldo de cultivo para la provocación política y el activismo. Pero la gente se está volviendo mucho más sensible, con respuestas instantáneas a cosas con las que no están de acuerdo, sin necesariamente haber reflexionado mucho».

Kaplan, que no está en las redes sociales, ha evitado el acoso directo, pero Church-Woods ha recibido abuso «vil y profundamente perturbador» en Facebook. Kaplan es cauteloso al expresar sus propias opiniones sobre Rowling y dice que espera «ser atacado por ambos lados».

Debate encendido

El pasado abril, Rowling reavivó una disputa con los actores al criticar en un post a los «famosos» que, según ella, habían «usado sus plataformas para alentar la transición de menores». Radcliffe y Watson son algunos de los miembros del reparto que han hablado en contra de la postura de Rowling sobre la identidad de género desde el 2020. Watson dijo que «las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o que se les diga que no son quienes dicen ser», pero Ralph Fiennes defendió a la autora, calificando los abusos que recibió en redes como »repugnantes« y «espantosos».

Mientras tanto, ya diferentes grupos están llamando a manifestarse en el estreno de la obra de teatro, que promete añadir más fuego a la hoguera de una polémica que solo parece ir a más.