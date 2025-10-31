Suscríbete a
'La mà', mano a mano con la comedia negra

Crítica de teatro

La Villarroel presenta una obra de Martin McDonagh

'La reina de la belleza de Leenane', la historia de dos personajes atormentados y marcados por una dependencia tóxica

Sergi Doria

Sergi Doria

Crítica de teatro

'La mà'

  • Autor Martin McDonagh
  • Traducción Martí Sales
  • Dirección Pau Carrió
  • Escenografía Sebastià Brosa
  • Vestuario Montse Figueras
  • Espacio sonoro Damien Bazin
  • Iluminaciòn Raimon Rius
  • Caracterización Núria Llunell
  • Intérpretes Pol López, Albert Prat, Mia Sala-Patau, Soribah Ceesay
  • Lugar La Villarroel, Barcelona

Decir Martin McDonagh es recordar dos piezas que dejaron huella en los escenarios: 'La calavera de Connemara' y 'La reina de belleza de Leenane'. También es decir humor negro y bronca poética de lo grotesco; ambas especies dan como resultado lo que se dio ... en llamar «teatro de la crueldad». Quien disfrutó con Pol López en Connemara no va a sentirse defraudado con su papel de manco en busca de la mano izquierda que unos gamberros segaron sobre la vía del tren. El manco se llama Carmichael y ha quedado con dos traficantes de poca monta que le prometieron la restitución de la extremidad por quinientos dólares.

