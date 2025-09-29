Suscríbete a
La SGAE rinde homenaje a Ana Diosdado a los diez años de su muerte

El sobrino de la dramaturga, Daniel Diosdado, abre los actos de recuerdo con una lectura dramatizada de 'Los ochenta son nuestros', para la que ha recuperado casi al completo al reparto que la estrenó en 1988

Fallece en plena reunión de la SGAE la dramaturga y actriz Ana Diosdado

Juan Carlos Naya, Víctor Manuel Dogar, Iñaki Miramón (de pie), Flavia Zarzo, Lydia Bosch (sentadas) y Daniel Diosdado, en los jardines de la SGAE
Juan Carlos Naya, Víctor Manuel Dogar, Iñaki Miramón (de pie), Flavia Zarzo, Lydia Bosch (sentadas) y Daniel Diosdado, en los jardines de la SGAE Tania Sieira
Julio Bravo

Madrid

El 5 de octubre de 2015 -el domingo próximo se cumplirán diez años- moría la dramaturga y actriz Ana Diosdado. Tenía 77 años. Durante una reunión de la Junta Directiva de la SGAE, entidad que había presidido entre 2001 y 2007, sufrió un desvanecimiento ... del que ya no se recuperó; padecía una leucemia crónica y había sufrido un derrame cerebral un par de años antes, a pesar de lo cual continuaba en activo.

