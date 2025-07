Robert M. Wilson supo hacer una renovación de la vanguardia del teatro y del espectáculo operístico. Apostó genialmente no por añadir barroquismo a la escena, sino por hacer en ella un ejercicio de limpieza. Su Minimalismo tenía la fuerza de las grandes aventuras espirituales, su ... imaginería de alguna forma apuntaba a la intimidad, a la potencia expresiva de las penumbras, de los colores que se cortocircuitan, de los límites y de las fronteras del sentido. Le dio tanta importancia a la imagen que optó en ocasiones por el silencio. De cualquier forma entendió la escena como un lugar de encuentro y la creación como una cita de sensibilidades. Inolvidables por eso son sus colaboraciones con Phillips Glass o con Lou Reed, con Heine Müller o con William Burroughs. Desde The Watermill Center no dejó de abrir espacios de exploración, es decir, de exploración de la naturaleza del espectáculo. Porque en el fondo, su objetivo estético no fue otro que lograr que el espectador tuviera una experiencia perturbadora, límite, que rozara la posibilidad de un nuevo lenguaje y eso requería darle una nueva dimensión a lo espectacular. Nunca le abandonó aquella esencialidad por la cual todo hablaba de una plenitud creativa no vacía sino controlada, no trataba de adornar sino de crear espacio para que el espectador pudiera conmoverse. De esa conmoción nació su arte, tan explosivo y tan sugerente, tan revolucionario y tan concreto. Inolvidables son sus montajes más clásicos, aquellos que revisaron nuestra sensibilidad.

