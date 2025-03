El Teatro Real sufre una veintena de contagios en los ensayos de 'Peter Grimes'

El Teatro Real ha sufrido una serie de contagios por coronavirus que, entre solistas, coro, orquesta y personal técnico, ha afectado a una veintena de personas implicadas en la producción de 'Peter Grimes' . El estreno de la ópera está previsto para el próximo ... 19 de abril, después de que el miércoles de la semana pasada el teatro de la ópera de Madrid anunciara un retraso de once días debido a las restricciones de movilidad y las trabas burocráticas del Brexit, puesto que la mayoría de los solistas son británicos, y a un reajuste completo de todos los ensayos. «Una vez más –decía la nota–, el Teatro Real se ha visto obligado a reorganizar toda su actividad para adaptarse a las directrices de su Comité Médico».

El comunicado llegó un día después de que la sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Teatro Real difundiera una nota en la que señalaban que durante los últimos días se había producido un brote de Covid que fue contenido gracias al aviso que los trabajadores de la casa dieron a Sanidad. Fuentes de la representación legal del coro informaron a ABC de cuatro positivos entre los doce solistas, otros nueve casos entre la sesentena de miembros del coro y de varios casos más en la orquesta y el personal técnico. Todos en marzo. En total, según cálculos de CGT, una veintena de positivos de entre el centenar de personas que trabajan en los ensayos, que empezaron en febrero.

Desde el Teatro Real se limitan a admitir que ha habido varios casos, todos leves, en una plantilla formada por ochocientas personas, sin precisar el número de positivos y desmienten de manera categórica que se haya producido un brote. Aseguran que solo las instituciones sanitarias están facultadas para declarar un brote, nunca un sindicato desde un comunicado público. Según la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19 de la Comunidad de Madrid, publicado el 5 de marzo siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, «a efectos de notificación estatal se considerará brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico».

El Teatro Real asegura que en todo momento han cumplido los protocolos, con pruebas de detección diarias desde hace una semana

En todo momento, aseguran en el Teatro Real, han cumplido los protocolos, con pruebas PCR o de antígenos cada tres días desde febrero y test diarios a todo el personal artístico de la ópera 'Peter Grimes' desde la semana pasada. Garantizan que, a día de hoy, no hay ningún positivo entre el centenar de personas que participan en los ensayos y mantienen como fecha de estreno el día 19 de abril.

Los miembros del coro, donde se han producido nueve contagios, fueron convocados por parte de Intermezzo, la empresa externa con la que trabaja el Teatro Real, para la realización de pruebas de antígenos obligatorias el día 17 de marzo. En dicha comunicación se les advertía de que podían estar ante una «situación de emergencia sanitaria» y se les notificó que quedaban canceladas las pruebas de vestuario de ‘Peter Grimes’ hasta «nuevo aviso». El día 22, después de informarles de la obligatoriedad de otras pruebas PCR, les comunicaron la suspensión de los ensayos. Durante una semana estuvieron teletrabajando, con ensayos musicales y sesiones de charla con la directora de escena.

Estas pruebas se hicieron a todo el personal que estaba en contacto con el equipo artístico, a instancias de la Comunidad de Madrid. Los ensayos de 'Peter Grimes' coincidieron en tiempo con las funciones de 'Siegfried' y 'Norma', donde se registraron positivos que fueron contenidos. Tras estas pruebas, en las que no participaron la veintena de trabajadores contagiados porque estaban aislados en sus casas, la Comunidad dio el visto bueno y permitió seguir con las funciones previstas. El día 24, en la reunión del Comité de Seguridad y Salud , una comisión mixta integrada por empresa y trabajadores, el Teatro Real informó de que se habían registrado doce casos entre todo el personal. A CGT este dato no le cuadra y apunta que el teatro no contabilizó los positivos registrados en las empresas externas. Los solistas y el coro lo son.

Los miembros del coro y los solistas asumen un riesgo muy grande porque si una infección se complica les puede afectar a su aparato fonador, su instrumento de trabajo

Desde el coro lamentan los momentos de tensión que vivieron en marzo. «Cada vez que ensayábamos salían contagios», señalan. Durante los ensayos los miembros del coro y los solistas llevan mascarilla, pero en las funciones, como la de 'Norma', los solistas no la llevan y tampoco guardan las distancias. El Covid se contagia por aerosoles y, cantando durante horas, este peligro se intensifica, denuncian. Añaden que los miembros del coro y los solistas asumen un riesgo muy grande porque si una infección se complica les puede afectar a su aparato fonador, que en definitiva es su instrumento de trabajo.

El Teatro Real, sobre la reorganización de los ensayos, explica que tras conocerse algunos positivos, hace diez días tomaron la decisión de llevar todas las pruebas al escenario principal, más espacioso, y no por separado en la sala de coros o en la sala de puesta en escena. Subrayan además que siempre han seguido los protocolos sanitarios y nadie está más de quince minutos sin mascarilla, que es cuando se produce el riesgo de contagio. Desde el inicio de la temporada, en septiembre, han gastado 278.000 euros en pruebas de detección, otros 80.000 euros en mascarillas y extreman las precauciones en la renovación del aire, cada ocho minutos, con el consiguiente gasto en energía eléctrica.

Todos los trabajadores de la Fundación Teatro Real han sido convocados a la realización de pruebas de antígenos entre el 6 y el 7 de abril

Este lunes el Departamento de Recursos Humanos remitió un comunicado interno para informar de la realización de pruebas de antígenos a todos los trabajadores de la Fundación Teatro Real –personal de oficinas, técnicos, regidores, artistas...– entre el 6 y el 7 de abril. «Las personas que se encuentren actualmente de baja laboral IT o en aislamiento preventivo se realizarán la prueba en el momento de su reincorporación, conforme a las instrucciones que se les informen desde Prevención de Riesgos Laborales», añade la comunicación.

La primera institución de las artes escénicas y musicales en España es una de las principales abanderadas de la idea de «cultura segura» que desde el Ministerio de Cultura se viene implementando desde el inicio de la pandemia para mantener abiertos teatros, salas de conciertos o cines. El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes , presumió en sede parlamentaria el 24 de marzo de que la cultura en España es un espacio seguro y que otros países europeos han reconocido «el esfuerzo del conjunto del país» por «evitar cierres que llevaran a una situación del sector mucho más difícil». La mayoría de los teatros de ópera de importancia internacionales han sufrido cierres temporales durante la pandemia. El Teatro Real sí ha conseguido permanecer abierto pese a la virulencia de las tres olas vividas hasta la fecha en España.