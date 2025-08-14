Suscríbete a
El saqueo interminable de la memoria de Hernán Cortés: el FBI tiene que devolver otro manuscrito a México

Sustraído del Archivo General de la Nación Mexicana, es el segundo recuperado del mismo conjunto, tras el que fue repatriado en julio de 2023

Anverso de la carta de Hernán Cortés que el FBI ha devuelto a México esta semana
Anverso de la carta de Hernán Cortés que el FBI ha devuelto a México esta semana Reuters
David Alandete

Corresponsal en Washington

Este miércoles 13 de agosto, el FBI devolvió al Gobierno de México una página original firmada por Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527, sustraída del Archivo General de la Nación entre mediados de los años ochenta y 1993. ... El documento, que ordena pagos en oro para financiar una expedición a las «tierras de las especias», fue localizado en Estados Unidos tras una investigación conjunta del equipo de Delitos contra el Arte del FBI y la Policía de Nueva York, con apoyo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la oficina del FBI en México. Es la segunda pieza recuperada de esta serie de manuscritos robados, después de que en julio de 2023 se repatriara otra carta de Cortés, fechada en abril de 1527, también desaparecida del archivo mexicano.

