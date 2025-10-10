Palencia suena por «mil tubos»: propuestas para escuchar la música de los mejores órganos ibéricos

Uno de los mayores y más valiosos tesoros del patrimonio histórico artístico de la provincia de Palencia son los órganos de sus iglesias. Pese a que muchos de estos instrumentos tienen más de 300 años de vida -algunos datan de los siglos XVI y ... XVII- conservan intacto aquel sonido caracterizado por la polifonía y el contrapunto de su época de mayor esplendor. Aunque el paso del tiempo no les ha sido ajeno, el entusiasmo de unos pocos entendidos, el afán de los municipios por defender su rico patrimonio eclesial y el posterior respaldo de las administraciones ha permitido rescatarlos del abandono y que la música vuelva a salir de sus tubos.

Gracias a ese empeño, Palencia se ha convertido hoy en un paraíso para los amantes de los órganos ibéricos, modelos de grandes dimensiones y con decoración propia del barroco, periodo en el que el arte organístico estaba en su máximo esplendor. Actualmente, la provincia cuenta con cerca de 90 órganos de este estilo en funcionamiento. Entre los instrumentos rehabilitados en pleno uso, destacan por sus características, la peculiaridad de su policromía o su pulcra restauración los que albergan, por ejemplo, las iglesias de municipios ubicados en plena Tierra de Campos como Capillas, Santoyo o Carrión de los Condes.

Este último es uno de los emplazamientos elegidos para acoger el próximo 18 de octubre el Maratón de Música de Órgano impulsado por la Diputación de Palencia. A él se sumarán las localidades de Ampudia, Carrión de los Condes, Frechilla y Frómista. De la mano de los organistas Jorge Colino Sigüenza, Basilio Gomarín Píriz, José Ignacio Palacios Sanz y Almudena Herchiga Martín, el histórico instrumento sonará el 18 de octubre durante 10/15 minutos en las siguientes horas: 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00.

Serán las primeras citas de una 'Organada' que se extenderá también al día 19 con un concierto en la iglesia de San Pedro de Fuentes de Nava, a las 19.00 horas, a cargo de David Largo Dios, profesor y organista de la Catedral de Palencia. Este día también se escuchará a las 11.30 y 13.30 horas en la Villa Romana de la Olmeda el 'Hydraulis', la réplica del instrumento usado en la antigüedad grecolatina que la Institución provincial mandó construir al taller Acitores e incorporó al yacimiento.

Por último, la Iglesia de San Hipólito de Támara de Campos albergará el concierto de clausura de la 'Organada' a cargo de Miguel del Barco Díaz, profesor en el Conservatorio Superior de Pamplona y en el Real Conservatorio de Madrid.

Noticia Relacionada El empeño por conservar el patrimonio une a Diócesis y Diputación de Palencia: 470 obras rehabilitadas en once años ABC La sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial acoge hasta el 8 de septiembre una exposición que resume un año de trabajo en el taller de restauración

La 'Organada' es sólo una de las propuestas que forman parte de una amplia programación de música de órgano impulsada por la Institución provincial para el ciclo 'Tocata y Fuga', que se extiende desde este otoño hasta la próxima primavera. A ella se sumarán otras dos: la tercera edición de 'Música por mil tubos', que programará del 29 de octubre al 28 de mayo siete conciertos en dos emplazamientos de la capital palentina –el auditorio del Conservatorio de Música y la iglesia de San Pablo– a cargo de músicos referentes en el panorama nacional e internacional como Aart Bergwerff, profesor en el Conservatorio de Rotterdam; Santiago Banda, que imparte clases en el Conservatorio de San Sebastián, o Jonatán Carbó, que hace lo propio en el Conservatorio de Barcelona.

El 'Hydraulis' es custodiado en la Villa Romana de La Olmeda ABC 'Suena el Hydraulis' Notas que transportan al Imperio romano 'Suena el Hydraulis' es la tercera 'pata' de este extenso programa. Su protagonista es el singular órgano hidráulico popular del antiguo Imperio romano que la Diputación de Palencia apostó por sacar del olvido de la mano del Taller de Organería y Arte Acitores, que se encargaron de darlo vida. Desde el año 2022, es un atractivo más de la Villa Romana de La Olmeda, el yacimiento ubicado en la localidad palentina de Pedrosa de la Vega. El uso de este instrumento se extendió como acompañamiento musical en representaciones en teatros, anfiteatros y circos, así como en reuniones sociales y litúrgicas. Desde hace tres años este Hydraulis tetracordo, con cuatro hileras de tubos, de 18 notas diatónicas, según los modelos griegos, es apto para su pleno funcionamiento en actuaciones musicales y la Institución provincial pone en marcha con él formaciones específicas, conciertos y charlas didácticas. En este marco, La Olmeda será el escenario de nuevo de demostraciones de sonido y funcionamiento de la extraordinaria réplica desde el 25 de octubre hasta el 23 de mayo del próximo año. De ello se encargarán los alumnos de la Escuela Provincial de Palencia coordinados por la Asociación 'Fray Domingo de Aguirre'.

La Institución provincial, consciente de la necesidad de que exista un relevo generacional que siga sacando notas de estos bellos instrumentos, renovó recientemente el convenio de colaboración que mantiene con la Asociación 'Fray Domingo de Aguirre' para impulsar la música de órgano y mantener la Escuela Provincial. «La Diputación quiere colaborar en la formación de personas interesadas en tocar los órganos, y también colaborar en la realización de actividades que incidan en el desarrollo cultural y difusión de la provincia a través de diversas acciones», justifica.