Palencia suena por «mil tubos»: propuestas para escuchar la música de los mejores órganos ibéricos

La Diputación presenta un ciclo de conciertos que se extenderá desde este otoño hasta la próxima primavera con el objetivo de promover el patrimonio organístico de la provincia

Órgano barroco de la iglesia de Tamara de Campos (Palencia)
H. D.

Valladolid

Uno de los mayores y más valiosos tesoros del patrimonio histórico artístico de la provincia de Palencia son los órganos de sus iglesias. Pese a que muchos de estos instrumentos tienen más de 300 años de vida -algunos datan de los siglos XVI y ... XVII- conservan intacto aquel sonido caracterizado por la polifonía y el contrapunto de su época de mayor esplendor. Aunque el paso del tiempo no les ha sido ajeno, el entusiasmo de unos pocos entendidos, el afán de los municipios por defender su rico patrimonio eclesial y el posterior respaldo de las administraciones ha permitido rescatarlos del abandono y que la música vuelva a salir de sus tubos.

