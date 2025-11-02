Suscríbete a
ABC Cultural

Manolo García: «Para bajar los precios de las entradas se puede ganar un poco menos, y no pasa nada»

El artista catalán publica su nuevo disco 'Drapaires Poligoneros' y lo presenta en una gira de teatros, antes de la reunión de El Último de la Fila en 2026

Manolo García presenta 'Drapaires Poligoneros', su último trabajo

El cantante Manolo García
El cantante Manolo García jose ramón ladra
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Manolo García ha cerrado octubre publicando su décimo disco en solitario titulado 'Drapaires Poligoneros', con el que inicia este domingo su 'Gira de Teatros 2025-26' en el Palacio de Congresos de Cáceres con todas las entradas agotadas, para recorrer un total ... de dieciséis ciudades españolas combinando temas del nuevo álbum con una revisión de su debut en solitario, 'Arena en los bolsillos' (1998), que vendió más de un millón de copias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app