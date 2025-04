La hija de David Bowie e Imán, Lexi Jones, arranca su carrera musical con su primer disco 'Xendri'

La hija de David Bowie e Iman, Lexi Jones, ha lanzado su álbum de debut 'Xandri' (que significa «defensor de la humanidad» en griego) sin apenas campaña de promoción, después de ir compartiendo varios adelantos en su cuenta de Instagram acompañados con vídeos de su infancia.

El álbum, de 12 canciones y 47 minutos de duración, incorpora elementos de pop, electrónica e indie rock, y el diseño visual de la portada, que muestra dos rostros unidos por una misma cabeza que intentan separarse, es también de Jones, ya conocida por sus trabajos como artista plástica.

El 3 de enero, Lexi escribió en su página de Facebook: «He escrito 25 canciones en 2023 y eso me hace muy feliz. Muchas canciones fueron escritas para proyectos u otras personas, pero unas pocas fueron escritas sobre mí y para mí y esas son siempre las más especiales».

Noticia Relacionada La canción perdida de Tina Turner: sale a la luz un descarte 'Private Dancer' Nacho Serrano El hallazgo coincide con el lanzamiento de reediciones de sus cuatro primeros discos en solitario, 'Tina Turns The Country On!', 'Acid Queen', 'Rough' y 'Love Explosion'

'Xandri', que también es un diminutivo de su nombre completo Alexandria, se ha lanzado como una autoedición (sin sellos de por medio) y ni siquiera tiene videoclips, pero ya está atrayendo la atención de medios musicales especializados y está recibiendo buenas críticas.

Nacida en Nueva York el 15 de agosto de 2000, Alexandria Zahra Jones es hermanastra de Duncan Jones, el hijo que de Bowie tuvo con su primera mujer, Angie Barnett. «Cuando Iman y yo hablamos de nombres sugirió que si era niña debería ser Alexandria, como la ciudad. No sabía lo cerca que estaba de mi propia elección», explicó Bowie en su momento. Su segundo nombre, Zahra, coincide con el de su madre, que en realidad se llama Zara Mohamed Abdulmajid. Su traducción del árabe es «luz interior, luminosa, preciosa y reluciente», según indicó el artista.

Lexi tenía sólo quince años cuando su padre falleció tras una larga y silenciosa batalla contra el cáncer. Y tal como ella misma confesó, la pérdida le produjo un estado de confusión que le hizo caer a los infiernos de las drogas.

«Mi yo más joven y frágil había empezado rápidamente a perder la batalla contra mi cerebro químicamente desequilibrado, haciéndose más profunda a lo largo de los años a medida que me involucraba en cosas de las que nunca esperé formar parte», confesó en un comunicado que publicó en sus redes sociales el año pasado, días después del octavo aniversario de la muerte de Bowie. «Ponerme en situaciones que contribuían a que los cimientos de mi familia se desmoronaran me llevó con el tiempo a un aislamiento solitario, a muertes inesperadas de seres queridos e incluso a la que he estado a punto de tener yo misma».

En la carta, habla de «la gravedad de mi enfermedad» y de momentos en los que había sido una «persona violenta y furiosa» en un momento en el que estaba «perdiéndolo todo, perdiéndolos a todos, perdiéndome a mí misma»; y concluye hablando de cómo ha aprendido a aprender y a superar estos sentimientos: «Aprendí a perdonarme por todo lo que he hecho, a no pensar nunca en mi pasado, porque es algo que nunca podré cambiar. Aunque estoy aprendiendo a contentarme aceptando lo que está fuera de mi control, sólo me recuerdo a la niña que solía ser».

En 2023, Lexi compartió un vídeo casero con motivo del séptimo aniversario de la muerte del icono de la música en el que aparecían ella y Bowie tocando juntos el teclado. En 2018, tanto Lexi como su madre Iman rindieron homenaje al artista haciéndose tatuajes en su memoria.

Por otra parte, la obra de Bowie será una de las protagonista de la nueva experiencia inmersiva 'Live Odyssey', que se inaugurará en mayo de 2025 en Camden (Londres). La nueva exposición ha sido descrita como »una celebración del rico tapiz de la música británica, que ofrece una experiencia única para los amantes de la música de todas las edades a través de un homenaje innovador a los sonidos que dieron forma a Gran Bretaña».

'Live Odyssey', que combina un espectáculo, una exposición-museo y una experiencia en directo, recorre las carreras de Oasis, Arctic Monkeys y otros grandes nombres del pop y el rock británico, y lleva a los asistentes «a través de seis décadas de música mediante una aventura de dos horas y media que recoge la evolución de la música británica, desde los primeros himnos de los años 60 y 70 hasta la explosión del britpop de los 90 y los éxitos de vanguardia actuales».