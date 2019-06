Así es el videoclip del himno que La Oreja de Van Gogh ha dedicado a Juan Sebastián Elcano Forma parte de la película «Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo», que se estrenará en cines el próximo 5 de julio

ABC @abc_cultura Actualizado: 24/06/2019 18:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo» es la nueva película de animación que Filmax y Barton Films estrenarán en cines el próximo 5 de julio. Dirigido al público familiar, el filme está basado en la gran aventura de la primera circunnavegación del planeta, una expedición comandada por Fernando de Magallanes y concluida por Juan Sebastián Elcano.

La Oreja De Van Gogh ha compuesto la canción original de la película, un himno a la figura del navegante de Getaria Juan Sebastián Elcano, el hombre cuya decisión de seguir navegando hacia el oeste hizo posible la primera circunnavegación de la historia. Además, Leire ha participado en la película doblando uno de los personajes.

Ahora, por fin, se estrena el videoclip de «Confía en el viento». La canción, además, está disponible en euskera « Haizeaz fidatu» e inglés « Let the wind guide you».

La película, claro, es una aventura llena de tormentas, hambre, tribus y todo tipo de increíbles peripecias para lograr una de las grandes gestas de la historia de la humanidad. Cinco embarcaciones partieron del puerto de Sevilla en 1519. Tres años después sólo una consiguió volver, completando así una epopeya alrededor de un planeta cuya redondez quedó finalmente demostrada.

Partiendo de los hechos históricos conocidos y de los personajes que los protagonizaron, el director Ángel Alonso ha creado una película de animación emocionante, pensada para los espectadores jóvenes y perfecta para disfrutarla en familia.

El guion del largometraje lo firman Jose Antonio Vitoria y Garbiñe Losada. Joseba Beristain es el creador de la banda sonora original de la película de animación. La música, mayormente sinfónica, corre a cargo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi dirigida por Fernando Velázquez y 90 voces del Orfeón Donostiarra dirigidas por José Antonio Sainz Alfaro. Enrique Solinís, músico vasco experto en guitarra y música antigua, también participa en la banda sonora con algunas composiciones de su repertorio adecuadas a la película y la interpretación con diferentes guitarras de varias piezas específicas creadas por Beristain.