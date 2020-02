Así suena «No time to die», la canción de Billie Eilish para la nueva película de James Bond El tema tiene arreglos orquestales de Hans Zimmer y Matt Dunkley, y guitarra de Johnny Marr

Tras arrasar en los Grammy con cinco premios, Billie Eilish vuelve este viernes a la actualidad con el lanzamiento de su nueva canción, «No Time To Die», el tema oficial de la próxima película de James Bond. La canción fue producida por su hermano Finneas, también ganador de varios premios Grammy, junto a Stephen Lipson, con arreglos orquestales de Hans Zimmer y Matt Dunkley, y guitarra de Johnny Marr.

«No Time To Die» se adelanta al lanzamiento mundial de la película, que llegará a los cines el 2 de abril en Reino Unido a través de Universal Pictures International y en Estados Unidos el 10 de abril a través de MGM via United Artists Releasing. Eilish, de 18 años, es oficialmente la artista más joven de la historia en escribir y grabar una canción de James Bond, y la presentará en vivo por primera vez, acompañada de Finneas, además de los invitados especiales Hans Zimmer y Johnny Marr en los Premios Brit en Londres el 18 de febrero.

«Billie y Finneas han escrito una canción increíblemente poderosa y conmovedora para "No Time To Die", que ha sido diseñada de manera impecable para trabajar dentro de la emotiva historia de la película", dijeron Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, los productores de la canción. «Hay muy pocos elegidos que graban un tema de Bond. Soy un gran admirador de Billie y Finneas. Su integridad creativa y talento son insuperables y no puedo esperar a que el público escuche lo que han traído: una nueva perspectiva fresca cuya voz resonará para las futuras generaciones», asegura el director de la película, Cary Joji Fukunaga.

La propia Eilish ha comentado lo que significa esta oportunidad: «Es muy loco ser parte de esto en todos los sentidos. Poder marcar la canción principal de una película que forma parte de una serie tan legendaria es un gran honor. James Bond es la franquicia cinematográfica más genial que jamás haya existido. Todavía estoy en shock». Su hermano ha añadido. «Escribir la canción principal para una película de Bond es algo con lo que hemos estado soñando toda nuestra vida. No hay más emparejamiento icónico de música y cine que Goldfinger y Live and Let Die. Nos sentimos muy afortunados de jugar un pequeño papel en una franquicia tan legendaria, larga vida a 007».

La gira mundial de Billie «Where do we go?» de 2020 se agotó a la hora de salir a la venta, y comienza el 9 de marzo. El mes pasado, Billie Eilish hizo historia en los Grammy como la artista más joven en ganar en las cuatro categorías principales, llevándose cinco victorias en total para Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Pop Álbum vocal. Su hermano y único colaborador FInneas también se llevó a casa dos gramófonos al Productor del Año, Álbum No Clásico y Mejor Álbum Diseñado, No Clásico. El domingo pasado, la pareja actuó en vivo durante el segmento In Memoriam en la 92 edición de los Oscar, interpretando una versión de «Yesterday».