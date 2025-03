Los Rolling Stone claudican y eliminan de su repertorio 'Brown Sugar' por sus referencias a la esclavitud

Los Rolling Stones , antaño iconos de rebeldía, van a excluir de su repertorio su clásico ' Brown Sugar ', que llevan tocando desde 1970 sin fallo en todos sus 'tours', porque no quieren ser blanco de la nueva y mediática cultura de la cancelación, según han declarado miembros del grupo en la presentación de su nueva gira, la primera sin Charlie Watts , llamada ' No Filter ' (sin filtro).

Las frases que presienten como problemáticas son: «Un barco de esclavos de la Costa de Oro rumbo a los campos de algodón/vendida en el mercado en Nueva Orleáns». Y poco después: «Le oyen azotar a las esclavas después de la medianoche», cantan en referencia a cómo un blanco compra a una esclava para violarla.

«¿No se han dado cuenta de que esa canción trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla. Por ahora, no quiero meterme en líos con toda esa mierda, pero espero que podamos resucitar a esa belleza en toda su gloria en esta gira », ha explicado Keith Richards , al que se le percibe disconformidad.

Mick Jagger ha comentado al respecto: «Hemos tocado Brown Sugar en todos nuestros conciertos desde 1970, y a veces decimos ‘vamos a quitar esta [canción] y ver qué pasa. La lista de temas para una gira en estadios es complicada».

'Brown Sugar' fue compuesta por el cantante británico en Australia, una época en la que su vida, según explicó, estaba centrada en « drogas y chicas ». En pasadas entrevistas, Jagger contó que 'Brown Sugar' hace referencia a «la heroína y tener sexo». El título original era 'Black Pussy' (vagina negra). Así, de alguna manera, es la segunda vez que se autocensuran.

Ambientada en Nueva Orleans, en esta 'Brown Sugar' «aparecen un tipo que azota a las esclavas y una mujer víctima de continuas violaciones», como hemos analizado, y como según ya apuntaba Miguel Ángel Bargueño en su « Las chicas son rockeras », ensayo de 2019 en el que analiza el papel de la mujer en el mundo de la música rock, claramente dominado por los hombres. En este libro, el autor detallaba unas interesantes palabras de Jagger al respecto de esta letra: «Dios sabe de lo que estoy hablando en esa canción. Es una mezcolanza. Todos los temas desagradables de una vez (...) Nunca escribiría esa canción ahora. Probablemente me censuraría a mí mismo. Pensaría: "Oh Dios, no puedo. Tengo que parar. No puedo escribir algo tan crudo"».

El grupo más misógino de la historia del rock

La historia del rock está plagada de versos llenos de violencia contra las mujeres y de historias no menos truculentas. Sinónimo de desenfreno, salvajismo e inmoralidad, el género cuenta con un reguero de temas sexistas de cuya revisión histórica no se libran ni los Beatles ni los Rolling Stones.

«La música popular de los años cincuenta, sesenta, setenta y hasta los ochenta bebía de una actitud predominantemente machista. Elvis Presley o Chuk Berry son también autores de canciones en las que la mujer no sale muy bien parada», describía Julio Ródenas , director del programa «Turbo 3», de Radio 3. Pero siempre hay alguien que despunta y aquí los Rolling Stones se llevan la palma. En el libro «The Sex Revolts» (1995), Joy Press y Simon Reynolds llegaron a la conclusión de que era el grupo más misógino de la historia del rock.