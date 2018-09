Roberto Carlos regresa al panorama musical con un disco íntegro en español Alejandro Sanz y el compositor José Abraham son los autores españoles que han colaborado en su último trabajo: «Amor sin límites»

El cantante brasileño Roberto Carlos vuelve al panorama musical con su último disco: «Amor sin límites». El compacto saldrá a la venta el 28 de Septiembre bajo el sello discográfico Sony Music Latin.

Roberto Carlos es uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en todo el mundo –más de 150 millones de copias–. Sus ventas en Latinoamérica superan a Los Beatles y Elvis Presley. Con más de setenta álbumes publicados en Brasil, el ganador de 4 premios Grammy vuelve con un nuevo y esperado trabajo.

«Amor sin límites» contiene 10 canciones, cuatro de ellas inéditas con dos duetos internacionales en colaboración con Alejandro Sanz, «Esa Mujer», y Jennifer Lopez, «Llegaste». Los seis temas restantes, son versiones que se editan por primera vez en español: «Cuando Digo que Te Amo», «Luz Divina», «Por Siempre», «Amor sin límite» y «Mujer de 40».

La canción que abre el álbum «Que yo te vea» ha sido compuesta por el autor español José Abraham, considerado por el ISC Norteamericano como el «mejor autor latino». El tema se incluyó en la banda sonora de una telenovela brasileña «U otro lado do paraíso», siendo el segundo single en darse a concer de este nuevo álbum. El compositor es ese gran desconocido, un héroe entre las sombras sin el cual el mundo no tendría canciones, pero que –por desgracia– las discográficas y la sociedad no le mencionan ni en los créditos de las plataformas streaming. José Abraham, ha concedido una entrevista a ABC para hablar sobre el proceso de creación de la canción.

¿Cómo surgió la oportunidad de componer para el nuevo disco de Roberto Carlos?

Me llamaron hace dos años y medio de Sony Latin, desde Miami, diciendo que se había planteado a la compañía sacar un disco nuevo de Roberto Carlos y si quería presentar algo. Entre que yo un año antes había escuchado el disco en vivo «Primera Fila (Abbey Road) & Detalhes»), la motivación que ya traía –es un gran fan del artista– y hecho de poder escribir algo que a lo mejor podía acabar en su voz. Empecé a componer inmediatamente

¿Cuál fue el método que usó para componer la canción?

Me senté al piano y empecé a leerme entrevistas de Roberto Carlos. Yo hago las canciones como un sastre cose a medida. Delante del piano me suelo poner una foto del artista, intento conocerle lo más posible personalmente, a ver que cosas le gustan, que no, palabras que no le gusta pronunciar en las canciones. Además, hay poca gente que sepa que Roberto Carlos tiene toc. Sabía que era un artista difícil al que colocarle una canción.

¿Qué debe tener una canción para ser elegida?

No solo debe ser una canción bonita, también debe sentirla suya. Es complicado porque él es el compositor del 90% de su repertorio. Me sentía con el convencimiento de que iba a cantar mi canción. Porque he escuchado mucho sus canciones y me gusta tanto como artista. Que a los tres meses me llamaron de Sony Music Latin para decirme literalmente que Roberto se había puesto como loco con la canción y que había preguntado por mí.

¿Trabajaron juntos?

Me invitó a que nos conocieramos personalmente durante un concierto que dió en Portugal. Me dio un trato que parecía Elton John. A partir de ahí trabajamos para ajustarla, él desde Brasil y yo desde Málaga. A pesar de la diferencia horaria, podían ser las 2 de la mañana que si me llamaba rápidamente me iba al piano y cambiaba algo.

¿Qué a supuesto para usted esta oportunidad?

Para mí ha sido como recibir un máster en composición de canciones. Porque con la experiencia que él tiene, los reconocimientos y la cantidad de veces que han versionado sus canciones, que él haga un hueco entre todas para cantar la mía es un orgullo.