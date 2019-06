Ramoncín se compara con Shakespeare y Tolstói, y Twitter no lo pasa por alto El músico fue entrevistado por Cristina Pardo en su programa «Liarla pardo» con motivo de la reedición de su mítico «Barriobajero»

ABC Actualizado: 04/06/2019 10:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este domingo el cantante Ramoncín fue entrevistado por Cristina Pardo en su programa «Liarla Pardo» en donde presentaba la reedición de su disco «Barriobajero», álbum icónico del provocador músico del que se cumplen 40 años este 2019.

Precisamente, Ramoncín explicaba lo que entiende como un absurdo respecto al desequilibrio entre el mundo de la música y el negocio editorial. «En Warner hacen las cosas muy bien y entienden que hay discos que conviene reeditar. Es inexplicable que tu vayas a comprar un disco y que no exista. Tú vas a por un libro de Shakespeare y lo tienen, ¿no? Vas a por un libro de Calderón y lo tienen. Quieres comprarte «Guerra y paz»... ¿Por qué cuando quieres comprarte un disco de alguien y ese disco está descatalogado? La gente entiende que no tiene que ser así. Yo lo entiendo también. Llega el momento del 40 aniversario del disco, lo discutimos y sacamos este vinilo y dentro un cd».

Que dice Ramoncín que ha editado un disco con canciones suyas antiguas porque no entendía que estuviera descatalogado, ya que «por ejemplo, buscas un libro de Shakespeare o ‘Guerra y paz’ y lo encuentras». pic.twitter.com/RuS1My2bqE — Piur (@puringerMe) 2 de junio de 2019

La comparación utilizada por el conocido como El Rey del Pollo Frito es lo que ha despertado el humor en Twitter, que ha hecho chanzas acerca del autoestima del músico y de su obra. «Ramoncín. Shakespeare. Como dos gotas de agua», bromeaba un usuario. A mí cuando estaba de Erasmus me dieron a elegir entre dos asignaturas: "Shakespeare and other Elizabethan authors" y "Ramoncín and other beasts, cracks, machines, titans & mastodons without a grandmother"», comentaba otro.

Ramoncín. Shakespeare. Como gotas de agua — Carles Malcontent (@NihilSineRege) 2 de junio de 2019

A mí cuando estaba de Erasmus me dieron a elegir entre dos asignaturas: "Shakespeare and other Elizabethan authors" y "Ramoncín and other beasts, cracks, machines, titans & mastodons without a grandmother" — Raúl Sánchez (@RaulGanemos) 2 de junio de 2019

En la entrevista, el músico habló también de otros temas. Por ejemplo, Ramoncín dijo reconocerse en las letras que escribió hace 40 años «porque podría escribirlas ahora». A la pregunta de Pardo de si se aburre de tocar algunos de sus clásicos, el rockero comentó que «lo ha sentido y he sido muy radical: las he quitado de mi repertorio».

A la pregunta de si se puede vivir de haber sacado solo un éxito, Ramoncín comentó que «en el mundo anglosajón, sobre todo». Pero «¿y en España?», inquirió Pardo. «En España, Alejandro Sanz está muy contento con su canción "Corazón partío"», dijo el músico. Particularmente, Ramoncín cree que le debe mucho a «Hormigón, mujeres y alcohol», a «Límite», a «La chica de la puerta 16» y a «Como un susurro». Y es entonces cuando Ramoncín aprovechó para embestir contra el sistema de derechos de autor: «Lo que deberíamos ganar de derechos en España es un 1.200% menos de lo que se gana en Francia».

La charla tocó temas de política y Ramoncín, como siempre, no se mordió la lengua y se definió como «republicano convencido». Explicó, a su vez, que «un país en el que para elegir al alcalde de una pedanía hay que consultar a los ciudadanos y se puede ser jefe del Estado por razones de apellido, sangre y semen, en mi mentalidad no cabe, lo siento mucho». Además, Pardo también le preguntó por Cataluña, y el artista comentó que ve «complicado llegar a una solución» y que el cree que «en algún momento irremediablemente habrá que preguntar a los catalanes».