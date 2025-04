Paul McCartney cumple 78 años y reedita el disco que esconde la leyenda del origen del nombre de los Beatles

La pandemia nos ha robado el único concierto que iba a dar Paul McCartney en nuestro país, precisamente ayer miércoles 17 de junio en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, pero el ex Beatle ha tenido un detallazo y por su cumpleaños seremos sus fans quienes recibamos un regalo. Habrá que pagar por él, claro, pero la gran mayoría lo hará muy gustosamente, porque se trata de una reedición de lujo de uno de sus mejores discos en solitario, «Flaming Pie» . Esta será la decimotercera entrega de su Archive Collection , ganadora de un Grammy, y verá la luz el el 31 de julio. El décimo álbum en solitario de Paul, aclamado por la crítica y universalmente querido por sus fans, será el último en recibir el tratamiento Archive Collection y se lanzará en varios formatos que incluyen un 5CD + 2DVD / 3LP / 2LP y 2CDS .

Todos los pre-pedidos digitales para el lanzamiento de Flaming Pie Archive Collection incluirán «Young Boy» . También disponible como compra independiente, el EP recrea el maxi single «Young Boy» de 1997 y presenta el single remasterizado Flaming Pie «Young Boy», una versión casera de la canción, la cara B original «Looking For You» y extractos de «Oobu Joobu Part 1», también del single original. Los dos videos musicales de esta canción se han restaurado y ya se pueden ver. Dos EPs adicionales estarán disponibles próximamente, «The World Tonight» el 26 de junio y «Beautiful Night», el 17 de julio .

Lanzado originalmente el 5 de mayo de 1997, «Flaming Pie» puso fin a una racha de cuatro años sin grabar álbumes de estudio. Grabado en gran parte a raíz de la participación de Paul en la elaboración y el lanzamiento de la serie The Beatles Anthology , «Flaming Pie» fue moldeado e inspirado por esa experiencia y por ello Paul comentó en ese momento: «(The Beatles Anthology) me recordó los estándares de The Beatles y los estándares que alcanzamos con las canciones. Entonces, en cierto modo, fue un curso de actualización que estableció el marco para este álbum». Producido por Paul, Jeff Lynne y George Martin y con un elenco de apoyo de familiares y amigos, incluidos Ringo Starr, Steve Miller, Linda McCartney y su hijo James, Flaming Pie es a la vez una clase magistral de composición y un estallido sostenido de alegre espontaneidad. Con temas destacados que van desde el inspirador inicial «The Song We Were Singing» hasta la estridente canción titular, llamada así por una cita de una entrevista antigua de John Lennon sobre el origen del nombre de The Beatles : «Fue una visión: un hombre apareció en un pastel en llamas («flaming pie» en inglés) y dijo: 'desde hoy seréis los Beatles, con una A». También están la reflexiva «Calico Skies», y los singles «Young Boy», «The World Tonight» y «Beautiful Night», en un gran disco que representaría otro pináculo en el catálogo en solitario de Paul. Recibido con críticas entusiastas, el álbum sería el lanzamiento comercialmente más exitoso de Paul de los años 90, logrando sus posiciones más altas desde los años 80 y recibiendo certificaciones de oro en los Estados Unidos, Reino Unido, Japón y otros países.

Como decimotercer lanzamiento de la Archive Colección Paul McCartney, «Flaming Pie» estará disponible en formatos que incluyen una caja de edición de lujo numerada y limitada de siete discos (5CD / 2DVD) compuesta por el álbum original remasterizado en Abbey Road Studios, 32 pistas de audio adicionales incluyendo grabaciones caseras y demos sin escuchar, grabaciones de estudio alternativas, «rough mixes» y caras B, incluidas selecciones de Oobu Joobu partes 1-6, Flaming Pie At The Mill CD (el tour de Paul por su estudio de una hora de duración), contenido de video que incluye el documental In The World Tonight, videos musicales originales, EPK, entrevistas, actuaciones y material entre bastidores, un libro de 128 páginas que contiene imágenes inéditas de Linda McCartney, ilustraciones del álbum ampliadas de los archivos y la historia detrás del álbum escrito por Chris Heath - incluyendo información pista por pista y nuevas entrevistas con Paul, Ringo Starr, Jeff Lynne, Steve Miller y personal clave del álbum, notas de estudio, letras escritas a mano, el Flaming Pie de 1997 de Club Sandwich, el periódico oficial de Fanclub de Paul McCartney, audio HD descargable de 24 bits y 96 kHz, y más.

Otras formatos adiciones de Flaming Pie Archive Collection son 2CD (album remasterizado + 21 bonus tracks), 2LP (album remasterizado y cortado mitad de velocidad en dos LPs de 180 gramos y libreto) y 3LP ((album remasterizado y cortado mitad de velocidad en dos LPs de 180 gramos y libreto, más single Lp de180 gramos con grabaciones caseras inéditas en funda blanca estampada a mano). Resta grabación también estara disponible en plataformas de streaming.

La Colección Paul McCartney Archive debutó con el relanzamiento del 2 de noviembre de 2010 de Paul McCartney y Wings, «Band on the Run» de 1973, que ganó el Premio Grammy 2010 al Mejor Álbum Histórico, mientras que el BoxSet de la Edición Deluxe del clásico de 1976 «Wings Over America» se llevó el Grammy 2013 a la mejor de caja o edición especial limitada. Cada lanzamiento de esta colección de archivos Paul McCartney está supervisado por el propio Paul, que revisa todos los aspectos de cada título, desde la remasterización hasta la gestión de pistas perdidas, tomas, obras de arte, fotografías y videos personales y mucho más. El resultado es una de las empresas más ambiciosas y personales de este tipo, que abarca más de 50 años de material clásico y muy preciado del compositor y artista discográfico más exitoso de la historia de la música.