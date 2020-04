Estos son los mejores discos que se publican hoy Liam Gallagher, Soraya Arenas y Lucinda Williams

El menor de los Gallagher famosos (hay un tercero llamado Paul, pero ese no cuenta) se va a quitar una espinita este viernes. Y es que hoy se publica su «MTV Unplugged», grabado en septiembre del año pasado en condiciones muy, muy distintas a las que rodaron su primera intentona. Para explicar esto hay que remontarse a 1996. Aquel año él y su hermano Noel iban a realizar una de estas famosas sesiones acústicas para la cadena de televisión musical, pero Liam no estaba en su mejor época. Se escaqueó de los ensayos aduciendo una afonía, y cuando llegó la hora de actuar dijo que él no cantaba. Los productores decidieron seguir adelante con Noel como cantante de todo el repertorio, y Liam se pasó el concierto bebiendo champán, fumando e insultando a su hermano desde el público. Pero esta vez parece que el chico malo de Manchester se ha portado bien.

El otro gran lanzamiento de esta semana lo protagoniza Lucinda Williams, cuyo nuevo disco, «Good Souls Better Angels», será un estupendo bálsamo para pasar mejor estos días que quedan en confinamiento. Y, para los más bailongos, hoy también hay buena chicha: lo nuevo de Soraya Arnelas, «Luces y sombras».