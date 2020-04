Sangre, sudor y lágrimas: Los mejores 50 conciertos históricos en YouTube Cada vez se echa más de menos bailar y cantar junto a una multitud, pero el portal de vídeos puede transportarnos a los mejores recitales de nuestros artistas favoritos

Nacho Serrano Actualizado: 24/04/2020 10:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En los conciertos hemos cantado, hemos bailado, hemos llorado de emoción, hemos sudado a chorros e incluso hemos sangrado a gusto tirándonos desde el escenario o surfeando multitudes delante de nuestros ídolos. Todas esas imágenes ahora están paradas en el tiempo, guardadas como tesoros en nuestra memoria, y no saber cuándo podremos volver a vivirlas es una de las muchas cosas que nos tiene cada vez más apesadumbrados. Pero no debemos olvidarlo: las colas antes de entrar, las cuentas atrás en las pantallas gigantes, las ovaciones al reconocer los primeros acordes de un hit, los aplausos, los bailes y los pogos volverán, seguro que volverán. Mientras tanto, podemos disfrutar sumergiéndonos con la imaginación entre el público de los mejores conciertos que se pueden encontrar íntegros (por eso no están Hendrix en Monterey, Santana en Woodstock, etc...) en el portal de vídeos YouTube. ¿Listos para un buen concierto?

50. Serrat y Sabina en Madrid, 2007

Para empezar, un guiño a las quince mil personas que se quedaron con ganas de ver a estos dos genios en su último concierto en Madrid, y que tendrán que esperar ni se sabe para quitarse la espinita. Con todos ustedes, Serrat y Sabina en el Palacio de Deportes de Madrid.

49. Oasis en Maine Road, 1996

La chulería de los Gallagher enfervorizando a la multitud, en el mejor momento de forma de Oasis. Quién sabe... quizá el fin de la pandemia nos traiga una reunión y podamos vivir algo parecido a esto:

48. Alejandro Sanz en Madrid, 2004

No podía faltar en esta lista un concierto en Las Ventas. Este de Alejandro Sanz, en la gira «No es lo mismo», es de los que mejor recuerdan sus fans.

47. T. Rex en Londres, 1972

Esta joya audiovisual de YouTube lo tiene todo para subirnos la adrenalina recordando la emoción de ir al concierto de nuestros sueños: la excitación en las puertas del estadio, el griterío mientras el artista sube al escenario... y qué artista. T. Rex en sus tiempos de gloria.

46. Hombres G y El Canto del Loco en Madrid

Ah, los conciertos en el Vicente Calderón. Todo allí adquiría otra dimensión. De los conciertos íntegros celebrados en su césped que aloja YouTube, este es de los más divertidos. Acabará coreando cada canción en su habitación.

45. Billie Eilish en Music Midtown, 2019

Para que no digan que la lista es demasiado viejuna, aquí va una de las mejores grabaciones de la ultimísima ídola milenial.

44. Madonna en Marsella, 1990

Según vayamos bajando en esta lista veremos que el pop no tiene nada que hacer con el rock en cuanto a energía en directo, pero una diva como Madonna también debe estar en esta lista, sobre todo con este vídeo de alta calidad que deja bastante claro que «Blonde Ambition Tour» fue su mejor gira.

43. Foo Fighters en Rock Am Ring, 2015

Te puede caer mejor o peor, pero hay que reconocer que Dave Grohl es uno de esos tipos que saben que un concierto puede cambiarte la vida, y obran en consecuencia.

42. The Cramps en el hospital mental de Napa, 1978

Esta mítica grabación nos recuerda que la música en directo puede y debe llegar a cualquier sitio. Lux Interior y Poison Ivy en su mayor esplendor.

41. Rage Against the Machine en Woodstock, 1999

Quien los ha visto en directo conoce perfectamente el poder de la masa de fans de Rage Against the Machine. Aunque no quieras saltar en sus conciertos, el bloque de carne compacta que te rodea te eleva y te baja de tu sitio como si fueras una pluma. Brutales.

40. Mecano en Barcelona, 1991

Esta grabación es conocida por casi todos. Mecano, en su momento de mayor grandiosidad.

39. Pearl Jam en Nueva York, 2003

Eddie Vedder y compañía han dado muchos conciertos memorables, pero este que se puede encontrar en YouTube es en uno de los grandes templos de la música en directo, el Madison Square Garden.

38. Portishead en Glastonbury, 2013

Los de Bristol convirtieron el trip-hop en religión, no solo con sus enormes discos sino también con sus actuaciones, epatantes espectáculos multimedia que siempre dejaban huella.

37. Judas Priest en San Bernardino, 1983

La banda de Rob Halford ha firmado algunas de las veladas más recordadas de la historia del heavy metal. Siempre, en total comunión con sus seguidores.

36. Héroes del Silencio en Zaragoza, 2007

La trayectoria de Bunbury y los suyos terminó con este gigantesco concierto, en el que nada impidió que sus fans fueran testigos de una de las mejores actuaciones de su vida.

35. Pink Floyd en Nueva York, 1988

El paso del mito británico por el Nassau Coliseum, dentro de la gira «Delicate Sound of Thunder», es de sus mejores grabaciones en directo que se pueden encontrar en YouTube.

34. Elton John en Londres, 2016

Escojan su trocito de césped en Hyde Park, siéntense y dispónganse a disfrutar de una de las veladas más memorables de Sir Elton.

33. Parliament Funkadelic en Houston, 1976

La orquesta funkadélica de George Clinton supo convertir sus conciertos en un viaje espacial lleno de sorpresas surrealistas, con giras como la «Mothership Connection» que aún hoy siguen dando mucha, mucha envidia.

32. The Stooges en Detroit, 2003

Con ellos llegó el peligro, la sensación de que cualquier cosa podía pasar en un concierto. Después de muchas décadas sin su merecido reconocimiento, Iggy Pop y los suyos regresaron a su ciudad en 2003 para celebrar que seguían vivos para ver renacer su leyenda.

31. Bob Marley en Dortmund, 1980

El rey del reggae se tomaba los conciertos como un ritual casi religioso. Quienes lo vieron en directo, no lo olvidarán nunca.

30. Extremoduro en Pamplona, 2002

Por originalidad, personalidad y claridad de la denominación de origen, posiblemente, el mejor grupo del rock español. También en directo, por supuesto.

29. Simon & Garfunkel en San Francisco, 1993

Una de las treguas entre Paul Simon y Art Garfunkel permitió esta gira en 1993, en la que dieron soberbios recitales como este. Quién pudiera viajar en el tiempo para estar entre esa multitud.

28. Crosby, Stills, Nash & Young en Oakland, 1988

Esta es una de las grandes reuniones pendientes de la historia del rock, que además es posible porque todos siguen vivos. Ojalá se dejen de piques antediluvianos cuando termine esta maldita pandemia, y podamos disfrutar de sus celestiales armonías vocales sin la mediación de una pantalla.

27. The Sex Pistols en San Francisco, 1978

El punk nació en Estados Unidos, y como pasó con el rock'n'roll veinte años antes, viajó a Gran Bretaña y los ingleses se lo devolvieron con su toque personal. Este concierto de los Sex Pistols plasma perfectamente esa relación de amor-odio transoceánico.

26. David Bowie en Sidney, 1987

La gira «Glass Spider» del Duque Blanco fue una de las más populares de su carrera, y también de las más vistosas de ver. Este concierto en Australia es una auténtica joya.

25. Lou Reed en Barcelona, 1984

Hay alguna grabación estupenda de The Velvet Underground en directo por ahí, pero este concierto en la Ciudad Condal se antoja casi inmejorable.

24. James Brown en Monterey, 1979

El concepto de concierto incendiario lo inventó, con permiso de Hendrix, el ilustre James Brown. Se puede sentir el calor que emanaba de su escenario desde aquí.

23. Iron Maiden en Dortmund, 1983

Estos miembros del Olimpo del heavy metal llevaban al éxtasis a sus ejércitos de fans allá donde fueran. Sólo de ver este concierto dan ganas de sacar las tachuelas y las mallas del armario.

22. Tom Petty & the Heartbreakers en San Francisco, 1994

Nunca vino a España, así que por aquí son pocos los que pueden jactarse de tener alguno de sus conciertos grabado a fuego en la memoria. Los demás tendremos que conformarnos con verle en actuaciones supremas como esta, en el Shoreline Amphitheatre.

21. Bruce Springsteen & The E Street Band en Rock In Rio, 2016

El «boss» ha reunido literalmente a millones de personas en sus numerosas giras por España, así que probablemente no necesiten que les explique por qué debe estar en esta lista.

20. The Doors en Los Angeles, 1968

Este concierto en el Hollywood Bowl es uno de los que mejor ilustran la influencia de Jim Morrison en todos los front-men que han venido después. Arrogancia, sensualidad y elegancia a parte iguales.

19. Motörhead en Les Vieilles Charrues, 2008

El añorado Lemmy Kilmister alucinó con el recibimiento que le dieron en este festival hace poco más de diez años. Disfruten con este torrente de energía derrochada por un rockero químicamente puro.

18. Nirvana en el festival de Reading, 1992

Kurt Cobain y compañía estaban viviendo los días de la explosión definitiva de Nirvana cuando dieron este concierto, que también es pura mitología musiquera.

17. The Beatles en Nueva York, 1966

La decisión de parar de girar en 1967 hace que no haya demasiadas grabaciones de conciertos íntegros de los Beatles con calidad. El de Shea Stadium, uno de los más icónicos de la historia de los conciertos en estadios, tampoco sonó demasiado bien pero forma parte de la cultura de la música en directo.

16. Rolling Stones en Atlantic City, 1989

Hay conciertos anteriores más legendarios (Hyde Park, por ejemplo, pero no están íntegros), pero este de 1989 es realmente disfrutable por su calidad, y porque los Rolling ya habían firmado todos sus grandes éxitos por aquel entonces. Además, Axl Rose hace una aparición estelar.

15. The Clash en Nueva Jersey, 1980

Por su arrojo y carisma, Joe Strummer era uno de esos tipos a los que no podías quitar ojo en un concierto. Aquí podemos verle apolíneo en su conquista de América.

14. Miles Davis en Viena, 1973

El padre del cool, en uno de sus mejores momentos de forma y evolución. Apabullante.

13. U2 en Slane Castle, 2001

La banda irlandesa es una de las que mejor diseña sus directos, y muy pocas veces decepcionan a sus fans. Este vídeo es toda una inmersión en las macrofiestas de Bono y compañía.

12. Michael Jackson en Buenos Aires, 1993

Un show de Michael Jackson era algo para ver al menos una vez en la vida. Así lo demuestra este concierto en Buenos Aires, una de las paradas favoritas de todos los músicos del mundo por el fervor de su público.

11. The Allman Brothers Band, Florida Bandshell, 1982

Espectáculo instrumental y vocal donde los haya, lo de los Allman Brothers en directo. La calidad de la grabación de esta actuación en la Universidad de Florida da pruebas incontestables.

10. Bob Dylan en Fort Collins, 1976

La gira Rolling Thunder Revue fue uno de los grandes hitos de la música ambulante. Acompañado de una increíble troupé de artistas y amigos, Dylan marcó un antes y un después en su carrera con estos conciertos.

9. KISS en Melbourne, 2003

Los inefables KISS siempre se han autoproclamado reyes del mundo del espectáculo, y razones no les faltan. Sus conciertos siempre son una bombástica explosión de rock y pirotecnia diseñada para dejar boquiabierto al público, y en este caso aún más: en Melbourne tiraron la casa por la ventana tocando con la Filarmónica de la ciudad al completo.

8. The Who en la Isla de Wight, 1970

La edición de 1970 del festival de la Isla de Wight fue bastante accidentada, pero brindó algunos de los momentos más legendarios de la historia del rock, como este protagonizado por los Who.

7. Metallica en Moscú, 1991

Este torbellino sónico que ofrecieron Metallica en Rusia tras la caída del Muro nos recuerda que la música es una grandísima herramienta de libertad y de hermanamiento entre los pueblos.

6. Ramones en Londres, 1977

Los Ramones en directo eran de lo más divertido que pueda echarse uno a la cara. Además, en este concierto puede verse la excitación de la chavalada londinense, que recibió a sus héroes del punk en el Rainbow Theatre por todo lo alto.

5. Led Zeppelin en Londres, 1970

Presenciar un concierto de Led Zeppelin es uno de los grandes sueños húmedos de todo rockero que se precie. Este, celebrado en el Royal Albert Hall el día del cumpleaños de Jimmy Page, muestra a la banda en plenísima forma, sólo unos meses después de su debut.

4. Camarón en Montreux, 1991

Aunque el público no cante ni baile tanto como en otros conciertos, ver a Camarón en directo siempre era una experiencia religiosa. Esta actuación, publicada hace solo unos meses en YouTube, es de las que recuerdan lo maravillosa que puede ser la música en vivo.

3. AC/DC en Toronto, 2003

Los conciertos de AC/DC son uno de los mayores espectáculos del mundo de la música. Este celebrado en Toronto, ante medio millón de personas, pone los pelos de punta.

2. Elvis, Aloha From Hawai, 1973

Este concierto puede recordarnos a lo que estamos viviendo actualmente, ya que fue el primero que se retransmitió por satélite a hogares de todo el mundo. El Rey, en su máxima expresión.

1. Queen en el estadio de Wembley, 1986

Este es sin duda uno de los mejores conciertos que podemos ver en YouTube, por su espectacularidad y su sonido, pero también por una de las cosas que más vamos a disfrutar cuando el maldito coronavirus desaparezca: la interacción de la banda con el público. «¡Eeeero!».