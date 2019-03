Cinco canciones de Prodigy para despedir a Keith Flint El cantante y bailarín del grupo británico nos ha abandonado este lunes a los 49 años

El cantante del grupo británico The Prodigy, Keith Flint, falleció este lunes a los 49 años, según informó la policía de Essex (este de Inglaterra). La banda expresó en un comunicado su «profundo shock y tristeza» por el fallecimiento de Flint, al que calificó de «un pionero, innovador y leyenda». Y su compañero Liam firmó un post en el Instagram oficial del grupo informando de que se trataba de un suicidio.

Para despedir a Flint, hemos recopilado algunos de los mejores temas de la banda cuyo éxito mayor coincidio con la aparición en el micro de este cantante que con sus potente estética no dejaba a nadie indiferente hasta llegar a convertir a su grupo en uno de los más grandes de la música electrónica de la historia.

Aquí van:

1. «Firestarter»: canción relevantísima en la trayectoria del grupo y también del propio Flint, que entonces era el bailarín de la banda pero hacía primera aparición como cantante en este exitoso single. En Youtube este tema tiene casi 100 millones de visualizaciones.

2. «Breathe»: el otro gran tema de la banda, con más de 30 millones de visualizaciones en youtube, y cuyo impactante vídeo fue dirigido por Walter Stern.

3. «Omen» fue un nuevo single de la banda, perteneciente en es este caso a su «Invaders must die» de 2009. El tema volvió a ser un éxito ya que volvió a entrar en el top-ten de singles en su lanzamiento, como otros éxitos del grupo.

4. «Smack My Bitch Up». Otro de los singles del «Fat of the land» del año 97. El pegadizo tema causó una enorme polémica por la ofensiva y sencilla letra en la que decía: «Sube el tono. Abofetea a mi zorra». El vídeo de la canción, dirigido por Jonas Akerlund, fue también enormemente polémica y hasta fue censurado. En él se ve la salida de un hombre La MTV lo considera uno de los videoclips más controvertidos de la historia.

5. «Champions of London». Canción perteneciente a su último álbum lanzado en noviembre del año pasado. En esta canción participó en la escritura el propio Flint y el vídeo elegido es de una actuación en directo en 2018.