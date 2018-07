Bruce Springsteen a Arcade Fire: «Aseguraos de que podéis seguir tocando en España» El cantante de la banda canadiense revela en una entrevista que el «boss» considera nuestro país una pieza clave para mantener una carrera musical

Nacho Serrano

@Revista_HRB Actualizado: 25/07/2018 12:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Bruce Springsteen carga contra la «inhumana» política migratoria de Estados Unidos

Es bien conocida la pasión de Bruce Springsteenpor España. Pero lo que no sabíamos es que considera que nuestro país es una pieza clave para todo músico que pretenda mantener una carrera a largo plazo. Así lo asegura el cantante de Arcade Fire, Win Butler, en una reciente entrevista en el programa de la radio norteamericana «Kyle Meredith with...», en la que revela los consejos que le dio el autor de «Born in the USA» para sobrevivir en el negocio.

«Aseguráos de que podéis seguir dando conciertos en España», le dijo el «boss» a Butler, «porque habrá un momento en el que la gente os odiará durante una década. Y así podéis desaparecer y tocar ''shows'' en España donde la gente os adora. Estaréis en España y podréis comer una comida deliciosa. Diez años después la gente se dará cuenta que sois geniales. Será entonces cuando podréis volver a América».

La banda canadiense parece tener muy en cuenta las indicaciones de Springsteen, ya que este año firmaba sendas arrolladoras actuaciones en abril en nuestro país: una en el Palau Sant Jordi de Barcelona y la otra en WiZink Center de Madrid.