Amazon, Spotify y YouTube logran una victoria judicial para reducir los royalties a los músicos La decisión ha puesto en pie de guerra a los compositores, ya que la pandemia los ha dejado sin ingresos por actuar en directo

Nacho Serrano Actualizado: 22/08/2020 12:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las principales plataformas de música en streaming, incluidas Amazon Music, Spotify o YouTube Music, han conseguido una victoria judicial que podría afectar de forma dramática a los compositores. En 2018, la institución estadounidense Copyrights Royalty Board (CRB) estableció que estas compañías debían aumentar el porcentaje de ingresos destinado al pago de compositores del 10,5 por ciento al 15,1 por ciento durante los cinco años de 2018 a 2022, lo que supondría un incremento final en las tasas de royalties de más del 44 por ciento. La decisión tuvo una fuerte oposición de estos portales de streaming, y el pasado mes de marzo pusieron una demanda judicial para frenarla.

Ahora, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos les ha dado la razón, no porque las sumas sean incorrectas, sino por una cuestión de procedimiento. El juez quiere más explicaciones del CRB sobre por qué y cómo modificó las tarifas, lo cual ha sido entendido como una clara victoria de las plataformas de streaming sobre los compositores.

La Asociación Nacional de Editores de Música (NMPA) ha puesto el grito en el cielo, no sólo porque tendría efectos retroactivos, sino especialmente por el momento en el que se toma esta decisión judicial, ya que los músicos han perdido prácticamente todos los ingresos que vienen de sus actuaciones en directo, debido a la pandemia. Su presidente y director ejecutivo, David Israelite, asegura en un comunicado que «es vergonzoso que Spotify y Amazon hayan gastado millones de dólares, dinero que podría haber sido pagado a los compositores, en intentar negarles un aumento basado en tecnicismos». Israelite se refiere a estas compañías como unas «desvergonzadas» que tratan de «socavar a los mismos creadores en los que dicen confiar», y advierte de que los editores de música «continuarán luchando contra Spotify y los descarados intentos de Amazon de recortar las regalías de los compositores».

Aunque este cambio afectaría sólo a las canciones reproducidas en Estados Unidos, el mundo de la música en general se ha puesto en pie de guerra, criticando la avaricia de las plataformas de streaming. Uno de los mensajes que más se ha viralizado es el del músico y compositor David Lowery, que ha escrito una carta abierta a Jeff Bezos sobre «la demanda de Amazon para obligar al gobierno de EE.UU. a reducir retroactivamente las regalías de los compositores desde 2018. Durante una pandemia. Cuando los músicos han perdido ingresos por giras».

La misiva, escrita con un tono cómico (la firma su perro) dice: «Usted y sus compañeros titanes de la tecnología Zuckerberg y Musk han visto aumentar su patrimonio neto en 115.000 millones de dólares este año. Es un buen año para ser un titán tecnológico. En contraste con eso, la familia con la que vivo se sustenta en gran medida con el dinero que se gana con la interpretación musical. Desde mediados de marzo no ha habido ingresos por conciertos para mi familia. De hecho nuestra renta familiar ha caído un 80%. Afortunadamente para mí y mi familia, todavía recibimos regalías de composición por transmisión y ventas. Estas regalías son de canciones que mi padre perro escribió durante los últimos 40 años. Tengo entendido que mi familia usa estas regalías como una especie de fondo de emergencia que nos ayuda a superar los tiempos difíciles y los períodos secos entre álbumes y giras.

En la carta, Lowery cuenta que su perro ha sufrido un cáncer que ha requerido intervención quirúrgica, y continúa: «La cuestión es que sin esas regalías de compositor no sé si mi familia habría tenido el dinero en efectivo para pagar esa cirugía y tratamiento. Bueno, tal vez eso no sea del todo cierto, ya que estoy seguro de que mi familia habría hecho todo lo posible para salvarme. Hubiera pagado con tarjetas de crédito o habría pedido un préstamo. Pero ya sabes lo que quiero decir. Mi vida es un gasto que muchas familias de la música tal vez no puedan pagar».

Es hacia el final del texto cuando Lowery afila la pluma: «El otro día estaba en el contenedor de reciclaje verificando si todas las latas se habían tirado correctamente, y encontré el expediente completo del caso núm. 19-1028 del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en Washington DC. Fascinante. Básicamente, usted, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, demandó a la Junta de Derechos de Autor para «recalcular» las regalías de los compositores retroactivamente para el plazo 2018-2022. ¡Y ganaste! Ahora, la organización comercial que lo representa afirma que esto es simplemente un detalle técnico. Pero eso no es verdad. De las presentaciones judiciales reales se desprende claramente que usted (y sus amigos Spotify y Google) quieren reducir retroactivamente las regalías de los compositores del 13,3% actual a alrededor del 10,4%. Es decir, un recorte salarial retroactivo del 28% para mi familia. Existe una posibilidad muy real de que haya cheques en negativo por regalías para los compositores a fines de 2020 o principios de 2021. Esto ocurre durante una crisis financiera mundial. Cuando mi familia ya ha perdido el 80% de sus ingresos».

Y termina: «Solo tengo una pregunta para ti, Jeff. ¿Cuánto más maldito dinero necesitas? ¿Qué tipo de imbécil demanda para cobrar retroactivamente a los compositores durante una pandemia?».