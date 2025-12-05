Manuel Longares, galardonado con el I premio Sentir Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha fallado la primera edición del premio Sentir Madrid, un reconocimiento anual destinado a distinguir trayectorias culturales que hayan contribuido de manera relevante a retratar, representar o difundir la ciudad desde cualquiera de las disciplinas artísticas y culturales. El jurado ... de dicho galardón ha decidido otorgar por unanimidad este galardón a Manuel Longares, escritor de amplia y consolidada trayectoria.

El jurado destaca a Longares como un autor profundamente comprometido con la ciudad de Madrid, a la que ha sabido retratar literariamente como pocos, desde una mirada siempre abierta a la experimentación. Su obra mantiene una sólida continuidad con la tradición literaria madrileña, situándose en la estela de Benito Pérez Galdós y Juan Eduardo Zúñiga.

Disciplinas artísticas Sentir Madrid es un reconocimiento anual a trayectorias culturales que han contribuido de modo relevante a retratar, representar o difundir la ciudad

El premio, dotado con 10.000 euros, reconoce así la obra de uno de los autores fundamentales de la literatura española contemporánea, cuya escritura ha explorado con profundidad los paisajes, voces y memorias de la ciudad en obras como 'Madrid, ida y vuelta' (1989), 'Romanticismo' (2001) o el ciclo experimental de novelas 'La vida de la letra' (2014).

Sentir Madrid, creado este año por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, distingue a artistas, creadores y profesionales de cualquier disciplina que hayan contribuido a enriquecer la imagen cultural de la capital. El galardón nace con vocación anual y no puede declararse desierto ni concederse a título póstumo. En esta primera edición, el jurado ha estado presidido por Luis Mateo Díez y ha contado con la vicepresidencia de Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte. Han ejercido como vocales Rafael Cabrera Yagües, director general de Programas y Actividades Culturales, Jesús García Calero, María Teresa Fernández Talaya y María Teresa Rico Francia.

Obra de Longares

Nació en Madrid en 1943. Sus tres primeras novelas –'La novela del corsé' (1979), 'Soldaditos de Pavía' (1984) y 'Operación Primavera' (1992)– forman un ciclo experimental titulado 'La vida de la letra' (Galaxia Gutenberg, 2014). Otras novelas suyas, 'El oído absoluto' (2016), 'Sentimentales' (2018) y 'Romanticismo', que fue galardonada en 2002 con el premio Nacional de la Crítica y que desde la fecha de su aparición, en 2001, cosechó sucesivas ediciones, la más reciente en 2019 en Galaxia Gutenberg. Ha publicado también cuatro libros de 'Extravíos' (1999), 'La ciudad sentida' (2007), 'Las cuatro esquinas' (2011) y 'La escala social' (2022). Ha recibido el premio Ramón Gómez de la Serna, el premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos, el premio Francisco Umbral, el premio de los Libreros de Madrid y el I premio Sentir Madrid.