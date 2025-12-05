Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Agricultura no descarta que el brote de peste porcina de Barcelona saliese de un laboratorio
Última hora
Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

Manuel Longares, galardonado con el I premio Sentir Madrid

Creado por el Ayuntamiento de Madrid y dotado con 10.000 euros, reconoce en su primera edición la obra de uno de los autores fundamentales de la literatura española contemporánea

«La literatura es escribir hacia la nada y quedarse esperando»

El escritor Manuel Longares
El escritor Manuel Longares Isabel Permuy

ABC

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha fallado la primera edición del premio Sentir Madrid, un reconocimiento anual destinado a distinguir trayectorias culturales que hayan contribuido de manera relevante a retratar, representar o difundir la ciudad desde cualquiera de las disciplinas artísticas y culturales. El jurado ... de dicho galardón ha decidido otorgar por unanimidad este galardón a Manuel Longares, escritor de amplia y consolidada trayectoria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app