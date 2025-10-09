Giuliano da Empoli, el escritor que susurra a los políticos: «Los señores de la tecnología nos llevan a un cambio de régimen»

Suscríbete a
Fue asesor político hasta que perdió la fe: ahora es uno de esos escritores que charlan con presidentes. Acaba de publicar 'La hora de los depredadores', una crónica sobre la conquista tecnológica de Occidente

El reino de la cultura

El escritor Giuliano da Empoli posa para ABC
El escritor Giuliano da Empoli posa para ABC
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Giuliano da Empoli (1973) es suizo, italiano y francés, todo a la vez. Gasta una inteligencia rápida, como de biblioteca con bar, y se le nota rápido que ha dedicado muchas horas a aprender a moverse en el mundillo del poder. Durante años se ganó ... la vida como asesor político, pero abandonó la profesión por falta de fe: ahora es uno de esos escritores que se codean con presidentes del Gobierno. «Todavía tengo un pie dentro de la política, pero no tengo ninguna dependencia profesional con los políticos. Si no, no podría escribir libremente», cuenta. Su primera novela, 'El mago del Kremlin', fue un éxito mundial, y en España la elogió hasta el Rey. Acaba de publicar 'La hora de los depredadores' (Seix Barral), que es una crónica de cómo los señores de la tecnología han conquistado el mundo. Al terminar esta entrevista, Da Empoli se fue a La Moncloa para despachar con Pedro Sánchez.

