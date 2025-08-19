Leer para reconectar con uno mismo: el auge de los retiros literarios

Todo amante de la lectura que se precie tiene una pila de libros por leer que agrupa en la mesilla de noche. Esa torre inestable de lecturas pendientes es, a la vez, promesa y carga: queremos leer, pero nos falta tiempo. Esa sensación ... se agudiza en un mundo hiperconectado, donde las notificaciones interrumpen incluso los pensamientos, y en el que encontrar un rato largo para sumergirse en una novela se ha convertido en un lujo.

¿Y si existiera un lugar donde la lectura fuera el centro? Así nacen los 'reading retreats' o retiros de lectura, cuyo objetivo es devolvernos el placer de leer por leer, a través de escapadas para desconectar del ruido y reconectar con uno mismo.

Uno de los pioneros en España en este campo es Un Remanso, que echó a andar en 2023 de la mano de Miguel Ángel Cayuela. Este gestor de proyectos culturales y educativos no ceja en su empeño de que el pollo encuentre por fin su cabeza. La chispa le llegó en un retiro de yoga al que le llevó una amiga. «Era reticente, pero un día, durante una caminata guiada, pensé: 'Yo haré esto mismo con los libros'».

Y se puso manos a la obra hasta dar forma a sus inmersiones literarias en lugares apacibles, para la práctica de la lectura lenta y atenta, en compañía de los autores. «Siempre buscamos ubicaciones en ambientes rurales, en los que el ritmo sea otro. Priorizamos espacios familiares que tengan un proyecto detrás -no grandes firmas de hoteles- y que cuiden la cocina. No tienen que tener televisión en las habitaciones ni piscina, porque hemos comprobado que ambas cosas distraen mucho», explica Cayuela.

Con respecto a los autores, «organizamos el retiro con aquellos que nos han gustado más sus lecturas, sin seguir las tendencias literarias». Cayuela reconoce, sin embargo, que esta premisa no se cumple justo en el próximo retiro que tienen programado. David Uclés y 'La península de la casas vacías', uno de los fenómenos literarios de este año. «Se comprometió hace mucho tiempo, ahora sería impensable», justifica.

Entre las próximas propuestas se encuentran un retiro con Juan Gómez Bárcena para leer 'Mapa de soledades' en el Monasterio de El Olivar (Estercuel, Teruel); otro en Baeza con Fernando Navarro y Elvira Lindo, centrado en 'Algo que sirva como luz', y un tercero en el pueblo de los abuelos de Paula Bonet (Suera, Castellón) para abordar 'El año que nevó en Valencia, de Rafael Chirbes'. También se prevé un retiro con Miguel Delibes de Castro, hijo del autor de 'El camino', en Castrojeriz (Burgos), donde se leerá Tierra herida. ¿Qué mundo heredarán nuestros hijos?

Cayuela asegura que estos retiros están ganando popularidad. «Cada vez demandamos más actividades culturales que impliquen una desconexión laboral, digital e incluso familiar. Un fin de semana para nosotros: dormir, descansar, comer bien y relacionarnos con un grupo de gente diversa». El perfil más habitual es el sanitario -especialmente médicos-, pero también han asistido mecánicos, altos directivos y profesores.

Bienestar

'Reading retreat' Barceló Punta umbría

Con el mismo propósito de apagar el ruido cotidiano y conectar con el momento presente a través de la lectura, en la costa de Huelva, el Barceló Punta Umbría Mar organiza, del 26 al 28 de septiembre, un retiro que combina literatura, escritura y bienestar. Durante tres días, los participantes se sumergen en el universo de 'Diario de aterrizaje', de Laura Ortiz Gómez, guiados por la editorial sevillana Barrett. El programa incluye un taller de escritura creativa, un brunch frente al mar y acceso al circuito de aguas del hotel: una experiencia diseñada para reconectar con uno mismo a través de las palabras.

Con arte

Por su parte, Teranka, en Formentera, propone una visión artística y sensorial de la lectura a través de su Biblioteca del Mar. En su programación se reúnen escritores, artistas, poetas y filósofos -tanto de Baleares como de otros rincones del mundo- para recuperar el arte perdido de la conversación.

Teranka, en Formentera

Bajo la dirección de Katrina Phillips, esta biblioteca viva se convierte en un espacio para el diálogo, el arte y la contemplación. Ya han pasado por allí el editor Jamie Byng, el poeta David Whyte o el escritor William Sieghart. Las próximas visitas tendrán un enfoque más artístico, comenzando con la artista Elizabeth Langford, que el 27 de septiembre impartirá un taller en el que los asistentes prepararán pigmentos naturales recogidos de la tierra de Formentera y los aplicarán en un ejercicio meditativo de dibujo.