Ganamos de milagro

¿Te acuerdas que me dijiste que tenías unos pases especiales en Port Aventura? Bueno, no es que los tenga, es que cuando voy los pido y me los dan

Port Aventura
Port Aventura Laia Solanellas
Mayo 2018.

–Buenos días señor Sostres.

–Buenos días.

–¿Le puedo pasar a la vicepresidenta del Gobierno?

–Sí, sí.

Breve conversación personal para no entrar directo al tajo.

–¿Te acuerdas que me dijiste que tenías unos pases especiales en Port Aventura ... ?

Sobre el autor Salvador Sostres

Escritor. La Vanguardia, Avui, Factual y El Mundo. Ahora colabora en ABC.

Salvador Sostres

Comentarios
0
