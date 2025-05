El éxtasis total de la discoteca de Dua Lipa

Es un domingo frío de mayo, año 1 del Apocalipsis. Dua Lipa llega a Madrid con un nuevo disco bajo el brazo, 'Radical Optimism', y un espectáculo total, de esos que existen, al menos en parte, gracias a Michael Jackson.

Hay llamadas, un escenario de varios pisos, una decena de bailarines y una artista, («Dua, Dua!», grita la gente en la previa) que dirige con carisma el cotarro.

Arranca con 'Training Session', más minimalista que lo que vendrá después. Sigue 'End of an Era', más bailenga, y el público, con mucho anglosajón poblando las gradas, enloquece con facilidad.

A Dua Lipa la acompañan, además del cuerpo de baile, seis músicos brillantes. Me fijo en uno de ellos, oculto entre teclados, portátiles y cables. A lo largo del concierto toca violín, guitarra, pandereta, percusión, teclado, voces… se exhibe desde el anonimato, como uno de esos pequeños héroes que siempre están detrás del prota (¿Samsagaz Gamyi?).

'Levitating' es el mejor del comienzo y buen ejemplo del híbrido funk/disco en el que habita la música de la británica. Las canciones son de un estilo atemporal, podríamos estar en una disco ochentera o en los primeros 2000. Rítmicas y divertidas, todas consiguen llegar a las entrañas y, a pesar de la barrera lingüística, mis compañeras de tribuna las cantan todas.

Desaparecen entonces los bailarines y Dua Lipa se da un paseo por el público mientras la banda se traslada al escenario. del centro de la pista para un bloque más cercano y «unplugged».

Suenan desde ahí 'These Walls', 'Héroe' de Enrique Iglesias, donde Dua Lipa canta en español para deleite del respetable y María, la mejor composición de la noche para este humilde cronista.

Tras el enésimo parón y cambio de vestuario (el único «pero» del concierto, a veces se hacen un poco largas estas pausas), vuelve vestida de novia en día grande y suena 'Falling Forever', un clásico popero que podría ser de cualquier época.

De las menos aplaudidas es 'Happy for you', debe ser que el algoritmo no le tiene mucho cariño. A mí me parece de las mejores del concierto, emocionante, divertida, dinámica y con un solo de guitarra.

Suena 'Love Again' y Dua Lipa, de pie en una plataforma móvil, vuela por el Movistar Arena. A su alrededor crecen las llamas y canta, embutida en un abrigo blanco de bisón, cuando ya empiezo a oler el final.

Con el último cambio de atrezzo llegan 'New Rules', un reguetón, 'Dance the night', que triunfó gracias a Barbie y Margot Robbie y 'Don't start now'.

La fiesta es total en la pista cuando la banda se retira antes del bis. Todos sabemos que vuelven y, cuando lo hacen, suena su gran éxito, 'Houdini'.

El acaba concierto en éxtasis total y mis compañeras de tribuna están cerca del infarto. Les diría que se calmasen, pero, ¿para qué? Vida sólo hay una y, la verdad, casi siento envidia.