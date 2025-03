El enigmático Stonehenge no es el círculo de piedras más antiguo de Gran Bretaña

Stonehenge, el icónico monumento prehistórico de Inglaterra, ha sido durante mucho tiempo un enigma para arqueólogos e historiadores. Sin embargo, un reciente estudio ha revelado que no es la estructura circular más antigua de su tipo en Gran Bretaña. Un monumento del Neolítico conocido ... como Flagstones, ubicado en el condado de Dorset, es en realidad 200 años más antiguo que Stonehenge, lo que plantea la posibilidad de que sus creadores se hayan inspirado en él.

La datación por radiocarbono «hace de Flagstones el recinto circular más antiguo conocido en Gran Bretaña», afirmó Susan Greaney, autora principal del estudio y profesora de arqueología en la Universidad de Exeter.

Hasta hace poco, los arqueólogos creían que Flagstones y las primeras fases de construcción de Stonehenge eran contemporáneos, ambos fechados alrededor del 2900 a. C. Sin embargo, estas nuevas pruebas de datación por radiocarbono han demostrado que Flagstones data aproximadamente del 3200 a. C. Greaney y su equipo publicaron sus hallazgos en la revista Antiquity el pasado 6 de marzo. «Podría ser que debamos volver a examinar nuestras fechas de Stonehenge y reconsiderarlas», explicó Greaney a la prensa.

Flagstones fue descubierto en la década de 1980 durante la construcción de la circunvalación de Dorchester. Las excavaciones revelaron un enorme foso circular de cien metros de diámetro, compuesto por una serie de fosas interconectadas. En su interior, los arqueólogos hallaron al menos cuatro conjuntos de restos humanos: un adulto cremado y tres niños enterrados en el sitio. También se encontraron restos parcialmente cremados de otros tres adultos en diferentes áreas del monumento.

«Con las nuevas técnicas para obtener fechas precisas por radiocarbono y métodos estadísticos avanzados, ahora podemos establecer con mayor exactitud cuándo ocurrieron eventos como la construcción de monumentos», señaló la experta.

A pesar de su importancia, hoy en día la mitad del monumento se encuentra debajo de la circunvalación, mientras que la otra mitad está bajo una residencia histórica administrada por el National Trust, una organización benéfica del Reino Unido dedicada a la conservación y protección de lugares de interés histórico y natural. Los artefactos descubiertos en el sitio se conservan en el Museo de Dorset.

Un hallazgo intrigante

Su proximidad a Stonehenge, a tan sólo 60 kilómetros hacia el suroeste, junto con su diseño similar, llevó a los arqueólogos a creer que ambas estructuras se erigieron al mismo tiempo. Sin embargo, la reciente investigación doctoral de Greaney ha permitido crear una cronología más detallada de los monumentos neolíticos en la región.

Para obtener fechas más precisas, los investigadores analizaron restos humanos, astas de ciervo rojo, que se utilizaban en la prehistoria como herramientas para la excavación y construcción de monumentos megalíticos, y carbón vegetal encontrados en el sitio. Los datos obtenidos indican que las fosas de Flagstones fueron excavadas alrededor del 3650 a. C., pero la estructura circular completa no se formó hasta el 3200 a. C., momento en que se realizaron los enterramientos. Uno de los hallazgos más intrigantes es el de un joven adulto enterrado bajo una gran piedra de sarsen en el centro del monumento aproximadamente 1.000 años después de su construcción original.

El estudio también arroja luz sobre la evolución de la arquitectura monumental en la Gran Bretaña neolítica. «Es parte de una transición de monumentos predominantemente rectangulares o lineales, como los monumentos cursus y los túneles funerarios largos, hacia formas circulares», indicó Greaney.

Los investigadores sugieren que la influencia de prácticas funerarias de Irlanda podría haber jugado un papel en el desarrollo de Flagstones, ya que en ese momento los pueblos irlandeses enterraban a sus muertos incinerados en tumbas circulares de pasaje, un tipo de monumento funerario prehistórico, característico de la cultura neolítica, que consiste en una estructura de piedra con un pasaje largo y estrecho que conduce a una cámara funeraria central, cubierta por un montículo de tierra o piedras.

¿Replicada?

Aunque los nuevos hallazgos indican que Flagstones es más antiguo que Stonehenge, Greaney cree que es necesario reexaminar las fechas de este último. «Existen algunos huesos de animales 'conservados' cerca de las entradas del recinto en Stonehenge, que datan de alrededor del 3200 a. C.», afirmó. «Se ha asumido que estos huesos de ciervo y cráneos de ganado fueron conservados durante algún tiempo antes de ser depositados en la zanja». Sin embargo, con la nueva datación de Flagstones, ahora es posible reconsiderar si Stonehenge tuvo una fase más temprana en la que también se construyó un recinto de fosas interconectadas, que luego fue unificado en la zanja continua en torno al 2900 a. C.

El estudio concluye que los constructores de Flagstones adoptaron la práctica extendida de colocar cremaciones en pequeños monumentos circulares, pero también innovaron al crear una estructura mucho más grande con arte funerario y artefactos que sugieren conexiones de largo alcance, especialmente con Irlanda. «Este nuevo estilo de monumento sirvió de ancla en el desarrollo del complejo de Dorchester y su forma pudo haber sido replicada directamente en Stonehenge», afirman los investigadores.