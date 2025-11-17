Dos tiktokers burlan la seguridad del Louvre y consiguen colgar un retrato de ambos cerca de la Mona Lisa

La seguridad del Museo del Louvre sigue en entredicho. Un mes después del histórico robo en el que los ladrones obtuvieron un botín valorado en 88 millones de euros, dos tiktokers han logrado burlar nuevamente las medidas de seguridad de la pinacoteca este ... viernes para colgar un retrato de ambos cerca de la Mona Lisa en la sala de los Estados.

Los autores de esta fechoría son dos jóvenes belgas, Neal y Senne, conocidos por realizar bromas y publicarlas en las redes sociales ante sus más 40.000 seguidores. Esta vez, Neal y Senne acudieron al museo con una bolsa de compras en la que llevaban enrollado un retrato de ambos y una estructura plegable de Lego para pasar los controles de seguridad y que no requisasen el encuadre que iban a pegar en la pared de la galería.

«Con piezas grandes es imposible pasar la seguridad», explicaron en el vídeo publicado en Instagram y TikTok. A una hora del cierre del museo, los tiktokers montaron el lienzo con las piezas de Lego dentro de la bolsa de compras que llevaban para no levantar sospechas. Después de varios intentos, consiguieron colgar el retrato: «Tenemos solo 30 segundos para conseguirlo; vamos a poner nuestro cuadro en la misma habitación que el de la Mona Lisa», afirmaron. Aunque la idea inicial era colocarlo justo al lado del famoso cuadro, no pudieron hacerlo debido a la presencia de los vigilantes y al tumulto de visitantes que se congregan en el lugar.

«Colgamos el lienzo rápidamente. Era imposible ponerlo en la pared junto a la Mona Lisa, hay demasiados guardias, pero está en la misma sala», dijeron contentándose con esta hazaña. No es la primera vez que realizan este tipo de proezas, ya lo hicieron una vez en el Museo de Bellas Artes de Gante en Bélgica, aunque en esta ocasión no se quedaron viendo el resultado porque temían la reacción de la seguridad de Louvre, que desde el robo se ha implementado más medidas para evitar otra situación similar.

El domingo 19 de octubre, cuatro ladrones lograron robar las joyas de la Corona de la Galería Apollo del Louvre. Aún no han sido recuperadas y siete sospechosos han sido arrestados, incluidos los dos hombres acusados ​​de «robo organizado» y «asociación ilícita».