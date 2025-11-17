Suscríbete a
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

Dos tiktokers burlan la seguridad del Louvre y consiguen colgar un retrato de ambos cerca de la Mona Lisa

Los autores de esta fechoría colaron en una bolsa de compra piezas de lego para montar más tarde un lienzo con sus rostros en la sala de los Estados

El robo del Louvre deriva en una gran batalla política en Francia

Uno de los tiktokers fotografiándose junto al lienzo que logró colgar con su compañero
D.S.

La seguridad del Museo del Louvre sigue en entredicho. Un mes después del histórico robo en el que los ladrones obtuvieron un botín valorado en 88 millones de euros, dos tiktokers han logrado burlar nuevamente las medidas de seguridad de la pinacoteca este ... viernes para colgar un retrato de ambos cerca de la Mona Lisa en la sala de los Estados.

