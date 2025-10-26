Suscríbete a
Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre

Dos hombres han sido detenidos por la policía judicial por el robo de las joyas del museo parisino, según indican medios franceses

Francia confirma cuáles son las piezas robadas del Museo Louvre: dos tiaras, dos collares y dos pares de pendientes con piedras preciosas

ABC

La Policía francesa ha arrestado a dos presuntos responsables del robo ocurrido el pasado fin de semana en el parisino Museo del Louvre. Este sábado por la noche se puso en marcha una operación de urgencia en el marco de la investigación sobre el ... histórico robo en museo del Louvre y la desaparición de joyas reales como tiaras y collares. Dos hombres han sido detenidos por la policía judicial, según afirman medios como 'Le Parisien' y 'Le Figaro' y más tarde confirmó la Fiscalía de París.

