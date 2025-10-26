Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre

La Policía francesa ha arrestado a dos presuntos responsables del robo ocurrido el pasado fin de semana en el parisino Museo del Louvre. Este sábado por la noche se puso en marcha una operación de urgencia en el marco de la investigación sobre el ... histórico robo en museo del Louvre y la desaparición de joyas reales como tiaras y collares. Dos hombres han sido detenidos por la policía judicial, según afirman medios como 'Le Parisien' y 'Le Figaro' y más tarde confirmó la Fiscalía de París.

Este último medio francés indica que uno de los detenidos en esta noche, sobre las 22.00 horas, fue captado en el aeropuerto de Roissy, mientras se disponía a embarcar en un vuelo a Argelia. El segundo detenido fue arrestado en Seine-Saint-Denis y planeaba huir a Mali, según 'Le Figaro'. Medios franceses informan de que la policía persigue a una banda de cuatro hombres sospechosos del delito.

Bajo el foco de la atención internacional, se acelera la investigación judicial sobre el que ya muchos llaman el robo del siglo en el Louvre, en el que joyas de la corona de Francia, valoradas en 88 millones de euros, fueron sustraídas en el robo del pasado 18 de octubre en París.

Según las informaciones de 'Le Parisien', dos sospechosos fueron detenidos el sábado por la noche y puestos bajo custodia policial en el marco de las investigaciones abiertas por «robo en banda organizada» y «asociación ilícita con fines delictivos», dirigidas por la Brigada de Represión del Banditismo de París (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Los dos hombres, según el citado medio, son originarios de Seine-Saint-Denis y sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro delincuentes que irrumpieron en el museo más famoso de Francia utilizando un camión equipado con una plataforma elevadora. Allí, equipados con chalecos amarillos y cascos de moto, los ladrones rompieron la ventana que da a la galería de Apolo, el joyero del museo donde se exponen las joyas de la Corona de Francia, y se llevaron, gracias a unas amoladoras, los tesoros reales que pertenecieron a varios soberanos franceses, en particular a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

Después, huyeron con su botín, pero perdieron la corona de la emperatriz. En total, robaron ocho joyas —adornos de la reina María Amelia, collares y pendientes de María Luisa...— por un valor estimado de 88 millones de euros, además de su valor histórico y patrimonial para Francia.