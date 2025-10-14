Suscríbete a
Descubren en la abadía de Montserrat un manuscrito inédito de una obra épica sobre los viajes de Colón

El documento ahora hallado de 'El Nuevo Mundo', del diplomático portugués Botelho de Moraes e Vasconcelos, contiene pasajes ausentes en la edición impresa de 1701

Detalle del manuscrito descubierto en la abadía de Montserrat
Detalle del manuscrito descubierto en la abadía de Montserrat

Una investigadora posdoctoral ha descubierto en la biblioteca de la abadía de Montserrat un manuscrito «totalmente inédito» de un poema épico sobre los viajes de Cristóbal Colón, según ha dado a conocer la Universidad de Barcelona. Se trata del único hasta ahora conocido ... de 'El Nuevo Mundo', escrito por el poeta y diplomático portugués Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos (1670-1747) en el siglo XVIII.

