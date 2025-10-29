Suscríbete a
ABC Cultural
CRÍTICA DE:

'Misticismo. La experiencia del éxtasis', de Simon Critchley: se prende fuego a sí mismo

ENSAYO

El filósofo británico nos regala un libro apasionante y sincero de defensa de la alegría, un trabajo contra la melancolía moderna y sus efectos

Simon Critchley
Simon Critchley
Diego Doncel

Diego Doncel

Este es un libro de defensa de la alegría, un libro contra la melancolía moderna y sus efectos. Apasionante, sincero y extremadamente lúcido. También revolucionario porque hablar de la mística, de las aventuras de unas almas tan fuera de las cosmovisiones actuales, siempre crea ... incomodidad a los cómodos, a los instalados y a los previsibles.

