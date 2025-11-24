Los libros más vendidos de Ficción esta semana

ABC Cultural da un paso para mejorar la lista de los libros más vendidos. El suplemento ha confiado a GfK-An NIQ Company —empresa referente en los estudios de mercado, proveedor mundial líder de datos y análisis al sector de los bienes de consumo— ... este muestreo semanal que refleja cuál es el 'ranking' real de los diez títulos más vendidos en España, en los ámbitos de Ficción, No Ficción e Infantil y Juvenil.

El 'tracking' extrapolado semanalmente por GfK es la mejor auditoría disponible del mercado y está elaborado a partir de las ventas registradas en más de 1.300 puntos. Esos 1.300 puntos de venta se recogen a través de tres canales —librerías, grandes superficies y ventas 'online'— y se considera que cubren el 90 por 100 del mercado.

En el puesto 1º, 'Vera' (Planeta). Juan del Val se ha alzado con esta novela, una historia de amor en la Sevilla de hoy, con el Premio Planeta 2025. En el puesto 2º, 'Serie Julio César 03' (Ediciones B), de Santiago Posteguillo. Tras el éxito de 'Roma soy yo' y 'Maldita Roma', nos llega la tercera entrega sobre la conquista de las Galias por Julio César. En el puesto 3º, 'Cuando el viento hable' (Planeta), de Ángela Banzas. Este drama familiar de postguerra ha conseguido ser finalista del Premio Planeta 2025. En el puesto 4º, 'El último secreto' (Planeta). Dan Brown nos sirve una trepidante trama desarrollada en Praga y con un brutal asesinato de por medio.

En el puesto 5º, 'El susurro del fuego' (Suma de Letras), de Javier Castillo. El autor que debutó con gran éxito con 'El día que se perdió la cordura', ambienta en el Tenerife de 2019 su nuevo título, un 'thriller' donde un hermano busca a su hermana melliza. El puesto 6º lo ocupa 'Islas de la ascuaoscura' (Ediciones B), de Brandon Sanderson. Quinta entrega de la serie de fantasía distópica en un mundo de hombres y dragones.

En el puesto 7º, 'Black Bird Academy' (Inlov), de Stella Tack. También de fantasía es esta propuesta, ambientada en una escuela de exorcistas que se preparan para liberar a la Humanidad de los demonios. En el puesto 8º, 'La asistenta' (Suma de Letras).Freida McFadden sigue imbatible con este 'thriller' psicológico que arrasa, protagonizado por la empleada de hogar de los Winchester.

Completan el ranking, en el puesto 9º, 'El círculo de los días' (Plaza Janés). Ken Follet nos sumerge en el misterio la construcción de Stonehenge, un monumental proyecto realizado en varias fases en el neolítico. Y, en el puesto 10º, 'La península de las casas vacías' (Siruela), de David Uclés. La Guerra Civil española, en clave de cierto realismo mágico, servida por un joven escritor, nieto de republicanos.