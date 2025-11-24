Suscríbete a
Juan del Val, demoledor con el Gobierno tras su ataque a la Justicia por el fallo al fiscal general del Estado

El colaborador del programa de La Sexta replicó con contundencia a Pedro Sánchez, Félix Bolaños y Óscar López

Un 93% considera que los medios de comunicación frenan la desinformación

Juan del Val, colaborador de 'La Roca', se ha pronunciado rotundo sobre la actitud del Gobierno frente a la sentencia del fiscal general del Estado.
Mari Carmen Parra

La noticia de los últimos días ha sido, sin duda, la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así, a pesar de que el viernes las tertulias entorno al fallo se sucedieron constantemente, el fin de semana ha seguido dicha estela y ... en 'La Roca' (La Sexta) han estado a vueltas con el tema, analizando no solo la condena, sino también las reacciones generadas como la de los miembros del Gobierno. Ahí es donde entró Juan del Val, colaborador del programa presentado por Nuria Roca, que fue demoledor con el Ejecutivo ante las manifestaciones vertidas a los medios de comunicación.

