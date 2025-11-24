Juan del Val, demoledor con el Gobierno tras su ataque a la Justicia por el fallo al fiscal general del Estado

La noticia de los últimos días ha sido, sin duda, la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así, a pesar de que el viernes las tertulias entorno al fallo se sucedieron constantemente, el fin de semana ha seguido dicha estela y ... en 'La Roca' (La Sexta) han estado a vueltas con el tema, analizando no solo la condena, sino también las reacciones generadas como la de los miembros del Gobierno. Ahí es donde entró Juan del Val, colaborador del programa presentado por Nuria Roca, que fue demoledor con el Ejecutivo ante las manifestaciones vertidas a los medios de comunicación.

Todo sucedía cuando 'La Roca' ponía sobre la mesa las declaraciones que Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Óscar López, ministro de Transformación Digital, habían dejado frente a los micrófonos sobre la sentencia. «Pone en riesgo los valores democráticos y al Estado de Derecho... Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente?», se preguntaba este último, mientras Bolaños señalaba que el Ejecutivo tenía «el deber legal de respetar el fallo», pero también tenía el ˜deber moral de decir públicamente» que no lo compartía. «El Gobierno siempre ha creído y defendido la inocencia del fiscal general del Estado», aseveraba el ministro de Justicia. Unas palabras que iban en la línea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que insistía en defender la «inocencia» del fiscal general del Estado.

Juan del Val, contra el Gobierno

Una vez que el programa de La Sexta repasó todas las reacciones, Juan del Val tomó la palabra y fue demoledor. «Grave y lamentable», fueron las palabras que el colaborador de 'La Roca' utilizó para calificar de manera tajante la actitud del Gobierno. «Este juicio, que se ha puesto en cuestión, tenía todo el sentido del mundo», comentaba el tertuliano que arremetía contra el Ejecutivo. «Yo, que esa decisión ya la tomé hace varios años, no se me ocurre poner en tela de juicio una sentencia de un tribunal y mucho menos del Supremo. Se puede comentar. Lo que me parece grave es que, desde el Gobierno, se diga que se ha condenado a alguien sin pruebas», afirmaba rotundo Juan del Val. «Es lamentable y una barbaridad si lo dice un miembro del Gobierno. Este juicio tenía sentido y se ha condenado a una persona. Sí, habrá que ver la condena, pero no tengo por qué cuestionar nada», exponía el escritor ante las cámaras del espacio que se revolvía contra Óscar López.

«Óscar López ha dicho que se ponen en peligro los valores democráticos con esta sentencia. Lo que pone en riesgo la democracia es que un ministro del Gobierno diga que se condena sin pruebas», le replicaba Juan del Val, que también se dirigía al ministro de Justicia. «A una sentencia que, ni siquiera, está redactada. Bolaños, que es el ministro de Justicia, dice que el Gobierno acata. Faltaría más. Pero que tiene la obligación moral de decir que no la comparte. No, el Gobierno no tiene obligación moral alguna, en absoluto. Eso no existe, se la adjudican», aseveraba el colaborador de 'La Roca' que para terminar ponía en el centro de la diana a Pedro Sánchez.

«El presidente tuvo la desfachatez de decir que el fiscal era inocente mientras se celebraba el juicio. Nosotros podemos comentar lo que queramos, pero ellos tres no», zanjaba Juan del Val en 'La Roca'.