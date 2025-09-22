Suscríbete a
ABC Cultural

Paso a nivel

Ferrocarril de La Robla: la vía del carbón y de la vida

Desde León a Vizcaya, 'El Hullero', creado por industriales vascos, generó empleo y prosperidad

De Bilbao a Ferrol: Ulises en el Cantábrico

La vida en tren

Una máquina con vagonetas de carbón atraviesa un paisaje nevado
Una máquina con vagonetas de carbón atraviesa un paisaje nevado ABC
Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Había un tiempo en el que la minería del carbón era una épica y una estética. Miles de hombres descendían cada día a los pozos de Asturias, León y Palencia para extraer el mineral que nutría las fábricas y las casas. Todo ello es ... ya un lejano recuerdo. Al igual que el mítico tren que transportaba hulla y antracita desde La Robla a Bilbao, inaugurado en 1894. Fue conocido como 'El Hullero' hasta la quiebra de la empresa privaba que lo explotaba en 1972 y su nacionalización.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app